專案勞檢3月啟動 抽查1800家

2018年02月28日 04:10 中國時報 洪安怡 ／台北報導 ／台北報導

配合《勞基法》上路，專案勞檢將於3月正式啟動。勞動部指出，專案勞檢鎖定15項目、共1800家，其中為了因應修法，其中1項將抽查七休一、輪班間隔例外的行業別，像是製造業等，預計抽查500家，創單一專案勞檢項目抽查企業家數最多紀錄。

勞動部每年都會規畫高工時、高風險行業進行專案勞檢，今年上半年度預計檢查交通運輸業、醫療院所、汽車貨運業、工讀生為主的零售量販業、私立幼兒園、物業管理等6項；下半年預計檢查保全服務業、部分工時勞工、金融保險業、國道客運業、電子零組件製造業、勞動派遣、養護機構等7項。全年共計檢查14項行業、1300家。

另外還有1項專案檢查項目，則是配合此次修法，從放寬七休一，或是降低輪班間隔至8小時的行業與工作者中，抽查500家事業單位，預計今年整年度都會進行，創下單一勞檢項目抽查企業家數最多的紀錄。

勞動部職安署舉例，像是過去製造業因應訂單趕工，常有高工時、高違規樣態，就有可能被抽查，抽查重點是看該公司是否符合放寬要件，例如製造業能放寬七休一的條件是辦理非經常性活動或會議，以及於國外、船艦、航空器執行職務時等；此外也要確認公司有無完備行政程序，例如有經過工會或勞資會議同意才可實施。

(中國時報)