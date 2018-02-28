專案勞檢3月啟動 抽查1800家

友善列印
中國時報
／台北報導

配合《勞基法》上路，專案勞檢將於3月正式啟動。勞動部指出，專案勞檢鎖定15項目、共1800家，其中為了因應修法，其中1項將抽查七休一、輪班間隔例外的行業別，像是製造業等，預計抽查500家，創單一專案勞檢項目抽查企業家數最多紀錄。

勞動部每年都會規畫高工時、高風險行業進行專案勞檢，今年上半年度預計檢查交通運輸業、醫療院所、汽車貨運業、工讀生為主的零售量販業、私立幼兒園、物業管理等6項；下半年預計檢查保全服務業、部分工時勞工、金融保險業、國道客運業、電子零組件製造業、勞動派遣、養護機構等7項。全年共計檢查14項行業、1300家。

另外還有1項專案檢查項目，則是配合此次修法，從放寬七休一，或是降低輪班間隔至8小時的行業與工作者中，抽查500家事業單位，預計今年整年度都會進行，創下單一勞檢項目抽查企業家數最多的紀錄。

勞動部職安署舉例，像是過去製造業因應訂單趕工，常有高工時、高違規樣態，就有可能被抽查，抽查重點是看該公司是否符合放寬要件，例如製造業能放寬七休一的條件是辦理非經常性活動或會議，以及於國外、船艦、航空器執行職務時等；此外也要確認公司有無完備行政程序，例如有經過工會或勞資會議同意才可實施。

(中國時報)

只為卡管？ 教部2代表缺席遴委會 星巴克又漲價 輕食貴5-10元

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。