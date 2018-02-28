國道優惠取消 民眾跳腳學者讚

2018年02月28日 04:10 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

高公局擬評估國道周末取消20公里優惠，改為單一費率收費，衝擊廣大國道使用者，開車通勤族跳腳，立委們態度保守，呼籲交通部要拿出客觀數據說服大眾，不要貿然實施；學界則拍手贊成，認為交通部從痛處下手，可抑制短途車流占據國道。

「跟著衛生紙一起漲嗎？」「薪水不漲，支出一直漲，台灣還能生活嗎？」聽聞高公局擬取消國道20公里免費通行優惠，每天從板橋開車到內湖上班的李先生不滿地說，一天要多花40、50元，早餐費就沒了，現在連政府也帶動漲價，也難怪衛生紙、餐飲業者動不動喊漲，扒人民的皮！

立委李昆澤說，政府不管向人民收幾塊錢都是大事，國道當初會訂出20公里免費優惠與橫向國道免費，其中一個考量便是中、南部大眾運輸不普及，要給上班族一點方便，交通部應考量民眾感受。

李昆澤表示，儘管周末改用單一費率帶來的衝擊可能比較小，但交通部正式下決策前，仍要提出客觀數據，包括國道減量、平面道路是否會因此變塞等來說服社會。

立委鄭寶清認為，政府不該跟老百姓計較這20公里免費的小錢，應該把眼光放長遠，做好市區的接駁運輸，民眾會比較有感。

「高公局說短途占4成太保守，應有7、8成！」淡江大學運輸管理系副教授羅孝賢認為，目前的國道收費制度不公平，長途使用者付錢上路，卻要被大量的免費短途使用者擋住，無論從交通管理手段還是邏輯性，取消短途優惠都是公平且需要去實施的。

不過，羅孝賢也指出，弔詭的部分是，里程20公里以內的使用者，多是要上班的通勤族，在假日取消里程優惠，無法呈現出效果。他推測，交通部未來應是計畫把單一費率從假日擴展到平日，所以取消單一假期20公里免費優惠只是第一步。

逢甲大學運輸與物流系副教授李克聰贊同高公局想法，但光取消短途優惠還不夠，長期而言，應做出里程差別費率，例如20公里以下費率為2元、20至40公里每公里1.5元等，恢復當初建設國道的目的，供長程旅客使用。

(中國時報)