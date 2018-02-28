7旬老婦感動淚謝全家的愛

2018年02月28日 04:10 中國時報 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

家住彰化員林的張陳續女士，9年前因C型肝炎肝硬化末期，兒子捐肝救她一命，母子情深充分展現；4年前她又因慢性腎衰竭開始洗腎，72歲的先生張聖級不忍愛妻為洗腎所苦，毅然決定捐腎，不僅讓張陳續成為台灣唯一體內同時擁有丈夫與兒子的器官，也讓這對患難夫妻苦盡甘來。

張陳續與先生張聖級因相親結為連理，2人育有一對孝順兒子，在家替人裁縫的她，經常熬夜趕工修改衣褲，9前年經醫院確診肝硬化末期，家人心急四處求醫，得到都是壞消息，也吃過偏方草藥，情況一直未改善。

大兒子張局財說，他與弟弟得知「活體捐肝」能救母親，認為長庚醫院是東南亞活體肝臟移植權威，便決定找高雄長庚醫療團隊評估3人誰適合捐肝，最後評估弟弟肝臟較健康，由醫療團隊完成活體肝臟捐贈移植手術。

張局財說，父母鶼鰈情深，母親肝臟手術到出院整整半年住院治療，父親為了陪伴母親，不但辭去工作，住在醫院宿舍，日日守護照料母親。

不忍愛妻為洗腎所苦

他說，母親4年前又因慢性腎衰竭開始洗腎，都由父親開車載母親到醫院，後來母親手臂因人造血管腫脹不堪，已經無法洗腎，父親於是提起他想捐腎念頭，母親得知後曾勸父親：「要好好考慮清楚」，但全家人為了救母親，決定回到高雄長庚醫院，請求評估活體捐腎的可能性。

醫師評估下，張陳續大兒子有糖尿病，小兒子捐過肝皆不適合，最後評估張聖級身體狀況良好，且夫妻腎臟配對符合，張得知後非常開心，即交由醫療團隊安排，將左腎捐贈給妻子。

72歲最年長捐贈者

張陳續對於兒子及丈夫讓她度過生命兩大難關，感動落淚說:「除了感謝，還是感謝，我才有機會在這裡講話！」高雄長庚肝腎移植團隊表示，親屬間只要身體狀況及腎功能正常，年紀大也可以活體捐腎，目前全院共完成8例肝腎活體移植，其中，張聖級夫妻倆是該院唯一夫妻捐腎個案，兩人年齡相加起來逾140歲，應是全國年紀最大的活體捐腎及受贈的組合。

(中國時報)