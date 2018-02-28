台師大流行樂EMBA 潘越雲搶當新生

2018年02月28日 04:10 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

台師大首開先例，打造全國第一個流行音樂產學應用碩士在職專班，而該班近日完成第二屆招生並放榜，錄取名單「星」味十足，學員包含知名歌手潘越雲、董事長樂團主唱阿吉、知名資深鼓手張文光、資深娛樂公司製作人李明智等人皆順利錄取，而本屆榜首林奕達，也是甫嶄露頭角的優秀新生代歌手。

台師大流行音樂產學EMBA班招生邁入第二屆，師資橫跨產學界，採取產學雙軌並行，台師大音樂系教授李和莆擔任該班召集人兼導師。

李和莆表示，授課教師陣容包含輔大音樂系教授徐玫玲、台師大管理學院教授董澤平等人，被譽為「金牌製作人」的喜歡音樂總經理陳子鴻、河岸留言負責人林正如、知名作詞家何厚華、作曲家蘇通達、爵士演奏家李承育等人，另外，知名主播謝向榮及劉盈秀，也受邀開班授課。

李和莆也透露，滾石唱片總經理段鍾沂、編曲家鍾興民與陳飛午、作詞家馬嵩惟、爵士鋼琴家烏野薰等業界師資，也都受邀到台師大擔任客座講師，期望透過教學，刺激國內流行音樂產業。

李和莆指出，該班師資橫跨多元領域，從古典音樂、流行音樂、媒體，甚至管理學界都有老師加入，開班目的即在於打造EMBA班，對於音樂或表演有興趣的學員，可透過課堂累積產業及學界人脈，以行銷自己。

由於黃金師資作為招生亮點，第一屆便吸引許多業界知名人士報名就讀，包括知名製作人趙家駒、知名吉他手兼Youtuber葉宇峻、國內知名錄音達人楊維夫等。

(中國時報)