朴槿惠案偵結 檢求重刑30年

2018年02月28日 01:03 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

「閨蜜門」重要事件簿

南韓前總統朴槿惠去年3月因「閨蜜門」醜聞遭彈劾下台。繼本月「閨蜜」崔順實一審遭判20年後，南韓檢方27日正式對朴槿惠求處長達30年的重刑，法庭預定4月6日作出一審判決。若未獲特赦假釋，現年66歲的朴槿惠很可能就此終老獄中。

朴遭求處32億罰款

檢方當庭表示，朴槿惠「將國民委任的總統權限私有化、壟斷國政並毀損憲法價值」，導致自己「在憲政史上淪為首位被罷免的總統，成為憲政史上無法抹除的汙點」。崔順實多次被指干政，朴卻推稱這是政治報復手段，掩蓋真相，導致國家陷入危機，因此必須予以嚴懲，讓人們了解，這樣的悲劇不能再重演。

檢方除對朴槿惠求處刑法最高刑期30年，還建議對她處以1185億韓元（約台幣32億元）鉅額罰款。本次審理是一審宣判前的最後一次開庭。法庭將於4月6日下午2點10分開庭公開審判朴槿惠，並作出一審判決。

朴槿惠因閨蜜干政引起政壇風暴，去年3月遭彈劾下台。去年4月17日，南韓檢方正式將她起訴，她被指與崔順實共謀，強迫企業向崔掌控的Mir財團和K體育財團出資774億韓元、向三星電子副會長李在鎔收受433億韓元賄賂，此外還涉嫌下令製作文藝界黑名單以打壓異己，指示前青瓦台（總統府）秘書向崔洩漏秘密文件等18項罪名，其中15項在崔順實等共犯的審理過程中，已被法院認定有罪。

多達21項罪名纏身

今年初，檢方再度向朴槿惠追加違反選舉法與國家情報機構相關法規等3項罪名。如今，她共有多達21項罪名纏身。

朴槿惠遭起訴後，共歷經逾110次審訊，羈押時間超過300天。去年10月，法院宣布延長其拘留期，她隨即宣稱自己遭到「假借法治之名的政治報復」，並開始抵制所有審理和調查行動至今，27日也以健康狀況不佳為由缺席聆訊。

由於崔順實去年12月遭檢方具體求刑25年、罰款1185億韓元，今年2月13日遭首爾中央地方法院一審判決20年徒刑，罰款180億韓元（約台幣4.9億元），且她被起訴的18項罪名中，有13項與朴槿惠構成共謀關係，因此南韓法律界普遍認為，身為「罪魁禍首」的朴槿惠被判的量刑將會更重。

(中國時報)