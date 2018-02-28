斯里蘭卡倒向北京 印度痛心

2018年02月28日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

位於印度東南方的島國斯里蘭卡2月舉行地方選舉，親陸派前總統拉賈帕克薩領導的政黨大獲全勝，斯里蘭卡倒向大陸似已不可避免。印度一口咬定大陸是要在印度洋實施包圍印方的「珍珠鏈」戰略，近年來也積極展開反包圍，但看來拉攏斯里蘭卡的這一外交戰役，印方就要敗北。

親陸派地方選舉大勝

斯里蘭卡2月10及11日舉行地方選舉，執政聯盟僅拿下15％左右的行政區議會。反之，曾掌權長達10年的前總統拉賈帕克薩創建的政黨，則在約7成行政區議會取得了壓倒性勝利。為此，執政聯盟內部裂痕已現，總統西里塞納要求更換聯合執政的總理，斯國現政權推進的平衡外交也因而動搖。

去年12月，斯里蘭卡因無力償還大陸國企債務，把該國南部漢班托塔港的控制權移交大陸，該港距離可連接麻六甲海峽通往蘇伊士運河的印度洋主要航道僅22公里，當地正是拉賈帕克薩的地盤，他便力推利用陸資建設港口及國際機場。

在印度眼中，大陸的「一帶一路」構想便是要包圍印度，所謂的「珍珠鏈」（String of Pearls）更是在建立海上包圍圈。「珍珠鏈」係指大陸要在印度洋沿岸建立一系列的港口合作關係，合作國家包括緬甸、孟加拉、斯里蘭卡、巴基斯坦及吉布地。26日還傳出，陸方將在馬爾地夫北部最靠近印度的馬庫努都島（Makunudhoo），建造1座聯合海洋觀測站，也可能造成印度國安的疑慮。

突破「珍珠鏈」戰略

最近尼泊爾共產黨（聯合馬列）主席奧利（右）成為新任總理，宣布將重啟大陸主導的「布達干達基」（Budhi Gandaki）水力發電計畫，對地緣政治的影響被認為與斯國如出一轍。而去年陸印在洞朗地區發生軍事對峙，印方意在逼迫「附庸國」不丹明確表態站隊，最後鎩羽而歸。

另一方面，印度亦非省油的燈，為突破其所謂陸方的「珍珠鏈」包圍戰略，早已把觸手伸向印度洋各島國，包括模里西斯和塞席爾在內。今年1月底，印度獲准將在塞國的阿桑普申島（Assumption）建立軍事基地，即意在鞏固區域海上通道。

印加強與日越聯防

印度總理莫迪上台以後，調整亞太戰略強化「東進」（Act East）政策，也悄然與日本、越南等國加強防務合作抗衡大陸。去年9月，日本首相安倍晉三訪印，與印度總理莫迪舉行會談，安倍提出「自由開放的印太戰略」，與莫迪的「東進」政策一拍即合，包括共同開發印度東部北鄰大陸的區域，戰略意圖甚明。

今年1月，莫迪邀請東協10國領袖參加國慶日閱兵，並主辦「印度－東協高峰會」，會後發表共同宣言，強調將加強海上合作，解決海洋議題面對的共同挑戰。當中，印度和越南被視為兩個正崛起的新興市場，雙方在經貿上已經緊密合作。而峰會前夕，印越也針對大陸在南海擴張及印越海上合作進行討論，還決定擴大雙邊國防關係，印度更與新加坡達成協議雙方可以使用對方的軍港設施，這在在都可看出印度的布局。

(中國時報)