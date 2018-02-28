印邀16國軍演 馬爾地夫拒參加

馬爾地夫拒參加由印度領頭的多國印度洋海上聯合軍演。圖為去年7月美日印三國海軍在印度南部孟加拉灣展開海上聯合演習，參演的印度航母維克拉瑪蒂亞號。（摘自印度海軍官網）

友善列印
中國時報
／綜合報導

馬爾地夫表明，不會參加由印度牽頭的海上聯合軍事演習。向新德里傳達了「親中遠印」的明確訊息。

印度邀請了另外16個國家的海軍，將於3月6日起，在安達曼與尼古巴群島海域，舉行為期8天、代號米蘭的海上聯合軍事演習。這項演習被認為有劍指大陸點意味。不過，印度海軍參謀長蘭巴（Sunil Lanba）27日證實，受邀國之一的馬爾地夫決定拒絕邀請。

「米蘭演習」（Milan）是每兩年一次的多國聯合海上軍演，儘管檯面上的軍演目的是擴大區域合作，打擊重要海道的非法活動。但《印度時報》報導指出，軍演是在大陸不斷於印度洋地區擴張軍力的背景下舉行。匿名官員指出，出席的各國海軍首長，將就此議題及共軍在南海軍演等交換意見。

報導表示，受邀國家名單包括與大陸在南海有領土糾紛的越南、馬來西亞，以及日前傳出打算與美國、日本、印度共組四邊聯盟制衡大陸的澳洲，因此更令本次演習，被各界視為劍指大陸。

蘭巴26日也談到大陸海軍在印度洋的活動，他說，印度海軍正密切關注在印度洋地區日益增長的大陸海軍力量，並準備好對抗任何對國家安全的威脅。不過被問到米蘭演習是否賦予多個與中國長期存在海上爭端國家一個聯合平臺，參加演習是否意味著這些國家在安全上依賴印度值時，蘭巴回應：「的確有這樣一些國家可能參加軍演，但米蘭演習和南海爭端無關。」

(中國時報)

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