劉鶴訪美滅火 白宮對陸制裁分歧

2018年02月28日 04:10 中國時報 江靜玲 ／華盛頓26日電 ／華盛頓26日電

中美貿易關係處於關鍵時刻之際，預料即將接任大陸副總理的劉鶴銜命赴華盛頓，預料他將向美方通報大陸今年預備大幅度開放的銀行業、服務業和製造業等領域，並將商談匯率和貿易逆差等棘手問題。目前白宮內部對於制裁大陸意見分歧，劉鶴此行將決定中美貿易走向。

目前擔任中共中央政治局委員、中央財經工作領導小組辦公室主任的劉鶴抵華府訪問5天。劉鶴此行會與美國總統川普在白宮晤面，並與美國商務部長羅斯、財政部長穆努欽、貿易代表萊特海澤等美國經貿易主要官員晤談。

劉鶴這次主要是來談中美經貿易問題，尤其是川普政府有關鋼鋁製品的「232條款」和針對中國祭出的「301條款」調查。溝通探路外，劉鶴的訪問，還在於舒緩美方焦慮，期能扭轉中美經貿緊張局勢。

「232條款」調查結果已於1月11日和19日分呈白宮，川普有90天時間簽署；「301條款」調查也已結束，等待公布，各界原本預期4月初公布，但目前情勢難測，「快則數周、慢則數月」。

劉鶴訪美前夕，華府傳出川普總統原擬在上周宣布對「232條款」調查的制裁決定，但被包括財政部長穆努欽和白宮經濟顧問等「高盛幫」出身的理性派幕僚擋下。不過，這也再次顯示，白宮內部對該如何在經貿上與大陸合作和交烽，意見分歧。

主張對中國大陸採取強硬姿態的商務部長羅斯、貿易代表萊特海澤，及在劉鶴到訪前才傳出將升為「總統助理」的對陸貿易主戰派學者納瓦諾，都呼籲川普不能再對北京讓步。納瓦諾獲得川普重用，更普遍被認為是川普政府準備與中國大陸開戰的前兆。

相關人士指出，川普個人傾向同意萊特海澤和納瓦諾，對中國大陸採取經貿報復和制裁，但理智派人士提醒川普必須審慎面對中美貿易戰對美國本身經濟帶來的影響，及在北韓議題上，美國仍須要依重中國大陸協助。白宮內部，兩派對如何因應中國經濟崛起的爭議，幾已到了水火不容，但最後定奪，仍取決於川普。

(中國時報)