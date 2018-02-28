陸釋善意 提前終止向美雞徵稅

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中國時報
／綜合報導

大陸提前終止向美國肉雞徵稅釋出善意。大陸商務部宣布，提前終止對原產於美國的進口白羽肉雞產品，徵收反傾銷稅和反補貼稅。川普則再度表示，讓大陸加入世界貿易組字是美國的一大失敗，使得大陸變得富強。

川普總統會見跨黨派36位州長時，對貿易逆差再度表達不滿。川普批大陸對美國貿易採取不公平待遇，並沒有對美國產品開放市場。他並表示，為重振美國鋼鐵和製鋁產業，將不惜祭出高關稅殺手?。川普說：「我們受到不公平待遇，未來我們要更強硬、更精明。」他並批評世界貿易組織(WTO)是個「大災難」(catastrophe)，指它犧牲美國，使大陸變得富強。

川普聲稱，大陸在2001年加入WTO，借機發展成足以與美國抗衡的經濟強權。在1990年代，兩黨親大陸陣營主張，給予北京永久最惠國待遇，能加速中國民主化，讓大陸融入自由世界。然而大陸沒有按照美國的預期發展，反而利用它的經濟力量，在國際秩序中占有舉足輕重地位。在川普看來，這是美國外交一大潰敗。

對於中央財經領導小組辦公室主任劉鶴訪美，《人民日報》海外版微信號「俠客島」撰文稱，這是繼楊潔篪後，大陸在1個月內派出2名政治局委員訪美，幾乎是史無前例。考慮到劉鶴的身分和經驗，財稅和貨幣政策這類更宏觀的議題，可能會是本次會談的重點。

(中國時報)

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