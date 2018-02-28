互遣偷渡犯 我送回私奔情侶

2018年02月28日 04:10 中國時報 陳鴻偉 ／台北報導 ／台北報導

每逢佳節倍思親，農曆年後，移民署27日在馬祖南竿福澳港，依照《金門協議》，與陸方進行今年首次偷渡犯互遣作業，在兩岸紅十字會見證下，大陸方面押送在福建躲藏30年的殺人通緝犯施南成，我方則遣返李姓祈福黨騙徒在內的大陸籍5男5女。

移民署指出，兩岸偷渡犯互相遣返是依《金門協議》進行，今年遣返作業是走「馬尾至馬祖」路線，陸方租用「安麒輪」專船並懸掛紅十字會旗幟，透過我方租用的民間船隻，前往兩岸海域中線後，引導進入馬祖福澳港。

這次我方遣返的10名大陸偷渡客及刑事犯，包括以祈福手段，訛詐老婦數10萬元現金、珠寶的李姓男子，李男遭判8個月徒刑，執行5個月後易科罰金出監。

可疑小倆口金門被逮

另外，有一對31歲陳姓、21歲莫姓情侶，因為家人反對交往，2人竟決定私奔，偷渡到金門，但因人生地不熟，在金門市區閒逛時，因行跡可疑，遭海巡人員查獲。其他3男4女多半來自福建，被查獲時均從事非法打工，其中41歲陳男表示，因在老家欠債，怕被追討波及家人，所以才透過管道，躲來台灣賺錢。

施南成躲在福建30年

陸方回送的52歲施南成，1988年2月時，奉大哥之命向人催討6萬元賭債，黃男提出1個月還1萬的方式，施拒絕後雙方爆發口角、互嗆輸贏，5天後與周姓同夥，2人在台南市府安路某空地伏擊黃，開槍、刀砍將他殺害，施事後在大哥的安排下，由彰化鹿港偷渡至廈門，一躲就是30年。

施男昨抵達福澳港時滿臉滄桑，感慨當初幫大哥處理債務，為求「表現」才失手殺人，不料換來30年亡命生涯，大半人生就此虛度，大嘆悔不當初，警方隨後將他解送歸案，但因追訴期已過，施已不需入獄服刑。

移民署表示，基於人道考量，每年春節、端午及中秋節前後，兩岸均會依照人道及安全原則，由紅十字會代表在交接書上簽名見證，順利完成互遣作業，並未受到兩岸政治現況的影響。

(中國時報)