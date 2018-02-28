新聞透視－比照金門協議 莫讓罪犯遊走兩岸

2018年02月28日 04:10 中國時報 陳鴻偉

蔡政府上台後，兩岸關係急凍，陸方面對我方請求案件「已讀不回」，但基於人道考量的偷渡犯及刑事犯遣返，仍依《金門協議》定期舉行，陸方這次更將逃亡30年的殺人通緝犯送回台灣，兩岸共同打擊犯罪，顯然有其必要，勿因政治因素，放棄任何努力機會，讓部分罪犯有機可趁、遊走兩岸，危害治安。

兩岸2009年4月簽署《兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》，建立共同打擊犯罪機制，讓《金門協議》的運作更上層樓，此後雙方不只互遣偷渡犯，針對犯罪情資、調查採證、司法文書送達等業務交流，都能順利合作。

共打7年多來，許多在大陸躲藏的大咖通緝犯紛紛落網，包括涉嫌淘空中興銀行的王志雄、前立委郭廷才、重大槍擊犯陳勇志、綁架台中市副議長主嫌許武祥等10餘人。而國內警政首長屢屢破冰之旅，都能提供協緝名單，展現共打決心。

在追緝跨境詐騙犯方面，刑事局更出動大型包機，在兩岸司法單位合作下，宛如電影「空中監獄」翻版，陸續載回數百名詐欺犯嫌，轟動一時，7年來我方已向陸方請求遣返1095人，總計兩岸交換情資合作辦案破獲185件，逮捕8829人，打擊犯罪的成效有目共睹。

但2016年5月後，共打機制卻因兩岸關係急凍，不管是傳簡訊或送公文，沒有回應居多，情資交流幾近停擺，許多第一線偵查人員也無計可施，連帶導致不少犯罪集團有機可趁，利用空窗期遊走兩岸。

以毒品犯罪為例，昔日是台灣製毒師赴大陸研發煉毒，調查局日昨卻破獲台灣毒梟重金聘大陸師傅來台監工製造，政府砸大錢反毒，少了兩岸共打毒品犯罪這一環，顯然行不通。

1990年簽署的《金門協議》，主要針對非法入境的兩岸人民，基於人道考量衍生的處理模式，也是兩岸共打的起點。兩岸應盡速找到政治共識，比照《金門協議》透過各種管道再合作，才是人民之福。

(中國時報)