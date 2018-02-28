兩岸外交換將 陸無信任感

2018年02月28日 04:10 中國時報 藍孝威 ／綜合報導 ／綜合報導

針對蔡政府最近內閣改組，中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮表示，這無助於解決目前兩岸關係的困境。他說，相較於國安會祕書長李大維和前陸委會主委張小月，新任外交部長吳釗燮和陸委會主委陳明通的政治色彩特別強，甚至可說是堅定的台獨分子，「大陸對其並無信任感」。

金燦榮昨受訪表示，陳明通雖然在大陸有人脈，也經常到大陸訪問，但本身的意識形態壓過對大陸的客觀認識，恐怕無法真正全面了解大陸的發展。

展望今年兩岸關係，金燦榮並不樂觀。他說，年底九合一選舉，如果民進黨選情不好，恐會操弄兩岸議題；美國從去年下半年開始也動作頻頻，包括制訂《台灣旅行法》、《國防授權法》，美台國防（產業）會議將在台灣舉行，加上蔡政府主動向美國主導的印太戰略靠攏，「都讓大陸非常不爽」。

此外，金燦榮在接受中評社訪問時說，今年台灣問題可能會變得比較棘手。他認為，台灣和美國的主流精英都低估大陸的能力和意志，可能會踩到大陸紅線；而大陸說得很清楚，「我們會盡最大誠意爭取和平統一，但絕不允許台灣分裂出去」。

至於大陸是否對兩岸統一設下時間表？金燦榮表示，這是沒有時間表的，也沒有明確提時間表。但習近平在十九大報告裡明確講，實現國家完全統一是中華民族偉大復興的必然要求，這樣民族復興就和台灣問題掛鉤。

金燦榮還說，大陸對台政策的主流還是和平發展的，由和平發展再走到和平統一。過程分兩階段：先和平發展，後和平統一。和平統一的意志一直是很堅決的。

(中國時報)