刪習任期限制 曾遇黨內阻力

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中國時報
李文輝／綜合報導

針對中共決修憲取消國家主席任期限制，可能讓大陸國家主席習近平長期執政，美國白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）昨表示，這屬北京當局內部事務，「我認為中國會自己做決定」。

法新社報導，桑德斯並指出，「總統曾談論過許多職務的任期限制，並支持在美國要有任期限制，不過那（中共修憲）須由中國自己做決定。」

中共修憲引起美國中國問題專家關切，美國之音報導，前美國在台協會台北辦事處處長包道格表示，要想搞清楚真正意義還需要一點時間，但習近平意圖無限期執政，看來遇到一些阻力；而在得出結論前，要搞清楚阻力有多大。

他分析，如果理解正確，全國人大常委會可在今後5年任何時候修憲；也許有人建議宜早不宜遲，因為要確立習近平掌權將延續更長時期的明確性。

包道格說，他從來不認為習近平在任期結束後，會像鄧小平那樣只保留中央軍委主席身分，在幕後掌權。因為沒有國家主席頭銜，習將不能代表大陸出現在國際場合，這不是喜歡在國際舞台代表大陸的習近平想要的。

前美國駐北京大使芮效儉指出，提出這樣議題還需另外舉行全會，顯示中共領導人之間對於某些問題存在嚴重分歧。修憲這個宣布是在兩會前，召開一系列會議做出，包括不尋常接連舉行19屆二中和三中全會。按慣例，二中是兩會前、三中是在秋天舉行。這說明中共領導人之間對如何處理某些問題，存在嚴重分歧。

芮效儉說，大陸官方嚴禁在網際網路討論這個提議，也表明擔心民眾表達反對態度，否則這不會是敏感問題。他解讀，此時修憲是中共想試探，人們對如此脫離自鄧小平時代以來，中共高層試圖建立領導人有序接班制度的做法，會有何反應？

(中國時報)

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