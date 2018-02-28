維持現狀 小英指非單一國家責任

2018年02月28日 04:10 中國時報 陳建瑜 ／台北報導 ／台北報導

為慶祝新春，外交部昨邀請駐台使節齊聚參加聯歡晚會。出席的蔡英文總統表示，台灣對於兩岸關係「維持現狀」立場不會改變，但她也要提醒，現狀的維繫不是單一國家的責任，「維持現狀」需要整個區域所有國家共同來努力。

這是吳釗燮接任外長後，首次公開的大型活動，在主桌上，除國安會祕書長李大維及尼加拉瓜駐台大使達比亞外，多名獨派大老包括吳釗燮叔叔、總統府資政吳澧培，外交部次長吳志中父親吳榮義，獨派大老辜寬敏等均在。美國在台協會（AIT）處長梅健華坐在蔡英文左邊，而日本駐台代表沼田幹夫則坐在蔡的對面。

蔡英文強調，台灣對美、日、歐盟及其他國家的關係持續提升。去年美國在「國家安全戰略報告」中，宣示與台灣維持「強勁關係」，也證明擁有共同價值的台美關係持續在成長。

蔡英文指出，在最重要的「新南向政策」推動上已有初步成果。去年1月到10月，台灣跟「新南向國家」雙邊貿易額成長近2成，留學人數超過3萬1千人。

蔡英文說，台灣身為「印度－太平洋」區域的自由民主國家，會與周邊所有國家一起努力，攜手保衛自由、開放的共同成果，並守護以法規為基礎的國際秩序。

吳釗燮強調，未來會持續推動有意義的國際參與，積極推動「新南向政策」，讓台灣成為東南亞、南太、南亞等地的重要合作夥伴。

他表示，最近很多國際議題有正面發展，如兩韓恢復對話、CPTPP協定達成協議並公布文本，這些都為區域和平、經濟整合注入新動能，未來台灣將掌握契機，強化和國際社會新的協力合作。

(中國時報)