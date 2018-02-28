偷工減料害14命 建商遭押

2018年02月28日 04:10 中國時報 楊漢聲 、 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮雲門翠堤大樓倒塌案，釀成14人死亡，檢調發現建商「北歌建設」負責人劉英麟不但未找具土木技師資格的包商施工，且「偷工減料」，導致建築物耐震強度大幅降低，不堪強震而「軟腳」塌陷，法院27日依過失致死等罪裁定羈押劉男。

花蓮地檢署26日在台北、台中及花蓮等地搜索建商劉英麟、設計監造的建築師游德榮、陳姓土木技師及漂亮生活旅店業者陳光印、王桂秀夫婦等處所，扣得雲翠大樓興建、改建相關證物。

自己來 沒找專業施工

花蓮地檢署主任檢察官王怡仁說，承辦檢察官於地震翌日立案偵查，配合台灣省土木技師公會進行倒塌建物的鑑定工作，經多次履勘、採樣發現營造商施作工程有諸多重大瑕疵，前日決定發動搜索，再度傳喚5名被告到案對質。

檢調發現，沒有土木與建築執照的劉英麟，從雇工施作、監工以及購料「全部自己來」，加上雲翠大樓鋼筋搭接長度應為2.4米，實際卻只有1米，偷工減料導致大樓在8秒鐘的劇烈搖晃下，梁柱結構強度不足應聲斷裂，造成旅店住客及員工毫無逃生機會。

檢方查出，劉英麟先請建築師畫設計圖，結構技師估算水泥、鋼筋材料數量，然後向縣府核發建照，但後續營建未交付專業包商施作，且未按圖施工，結構強度與耐震能力都未達法令規定，只找來相關人等當橡皮圖章做形式上的認證。

曾犯詐欺罪 判刑6年

據了解，74歲的劉英麟23年前建造雲門翠堤大樓時，先後出資成立正森企業社、奕統工程行，承包自家北歌建設的水電、土木工程，並向花蓮的銀行及多家廠商詐貸與詐購建材及施工3000多萬元，後來被依詐欺罪遭花蓮地院判刑6年。

王怡仁指出，檢方認為劉男供述避重就輕，顯有勾串之虞，昨日訊後依涉嫌業務過失致死、違反建築成規等罪向法院聲請羈押禁見獲准。

另外，除了陳姓技師無保請回外，游姓建築師、旅店業者陳光印、王桂秀則是各以30萬、50萬及30萬元交保候傳，並且限制出境。

檢方表示，台灣省土木技師公會在雲翠大樓拆除程序逐層進行的採樣鑑定，已送實驗室檢測，至於漂亮生活旅店及阿官火鍋內部牆面是否涉及違法變更，仍需待實驗室檢測結果出爐後，才能進一步釐清確定。

(中國時報)