松菸被開第3次槍 歹徒投案

2018年02月28日 04:10 中國時報 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

北市松山文創園區27日又驚傳槍響。22歲男子郭峻升在停車場出入口外，對空開3槍後，搭計程車往南部逃逸，5小時後，郭卻攜槍到高雄楠梓警分局投案。這是松菸4個月來，發生的第3起槍擊案，歹徒都來自南部縣市，警方懷疑是松聯幫分子覬覦土方利益，教唆槍手犯案，已連夜南下將郭嫌押回偵辦。

這起槍擊案，若加上松山區某建設公司去年12月也遭歹徒開槍警告，北市每個月都發生1起槍擊案，且互有關聯，顯然警方緝凶無法揪出幕後藏鏡人，已助長歹徒犯罪氣焰。

昨日下午近3點，身著黑色西裝的郭嫌，搭計程車到松菸後，揹著側背包快跑到停車場外的人行道上，對空連開2槍，旋即跑入對面巷弄內，接著再跳上原車逃離。

警方在現場找到3枚彈殼，發現做案的西裝男，從高雄直接搭計程車北上犯案，開完槍後立即搭車南下逃逸，為躲避警方查緝，還刻意不走高速公路，北市警通報台中市警方攔截圍捕，希望以車追人，盡速抓到槍手。郭卻在昨晚8時許，主動攜槍向高雄市警方投案。

郭嫌辯稱，昨在停車場走路時，跟1名男子發生碰撞，於是對空開槍示威，再搭車回高雄，來回車資約1萬元。但警方不信其說詞，研判幕後有教唆者。

位在文創大樓內的富邦建設，去年11月1日遭翁姓男子闖入開槍，翁落網後供稱，松聯幫「華哥」因爭取不到富邦在北市長春路工地的土方，叫他去開槍警告。但華哥矢口否認教唆，警方也查不到相關事證，富邦則認為土方工程已發包給某營造商，不應找上公司。

今年1月19日，林姓男子又持衝鋒槍在文創園區外連開數槍，警方3小時內迅速逮人，警方研判仍與富邦有關，特地派員警在松菸周遭站崗巡邏，不料又發生槍擊案。

此外，松山另家建設公司也遭歹徒闖入開槍警告，警方查出還是與土方利益有關，北市警方不排除近期針對松聯幫執行掃蕩行動。

(中國時報)