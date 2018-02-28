賴進坤退選花蓮縣長 疑有隱情

2018年02月28日 04:10 中國時報 顏翊晴／台北報導

《周刊王》《時報周刊》精采內容

花蓮縣議長賴進坤突然退選花蓮縣長，他雖然僅嘆「天意如此」，但知情人士指出，壓倒賴進坤的最後一根稻草，是賴家族經營的土資場涉嫌傾倒有毒事業廢棄物，農曆年前賴家所經營的「玟豪」公司更遭檢方強制處分，賴進坤因此不得不退出選戰。

對此，賴進坤僅表示：「謝謝關心，我在忙。」他的次子賴俊弘則說，沒聽說公司遭強制處分一事，「父親多年來已不管公司的事，公司也沒處理廢棄物的項目及設備，不可能進行焚化及掩埋，這根本是惡意指控。」

花蓮地檢署主任檢察官王怡仁表示，目前還在逐一釐清事證與偵查中，尚未起訴。至於賴進坤或「玟豪」是否遭強制處分，因偵辦作為檢方無法證實，無法評論。

「東森集團」總裁王令麟被爆有意發行虛擬貨幣「東森幣」強攻市場，日前更發了一份問卷給所有員工，調查大家對「東森幣」的相關意見，也詢問員工對於「未來績效或年終獎金以『東森虛擬貨幣』替代現金發放」的看法。

據悉，王令麟的這項決策還扯出多位命理大師，不過，知情人士透露，王令麟認為命理師之說只是大方向，不能被牽著走，最後決策權還是得掌握在自己手中。對此，「東森國際」黃姓發言人坦言確有問卷一事，但目前尚未收到進一步指示，而對命理之說並不了解。

《時報周刊》報導，天后蔡依林（Jolin）農曆年間因感染皰疹病毒，擴散到眼睛及耳朵附近，為避免病毒侵襲腦部，大年初二緊急到台大醫院住院治療5天。Jolin住院期間，不只舊愛錦榮隔空關心，連錦榮的緋聞女友香月明美（Akemi）也公開送暖。

對於台大醫院組成醫療團隊等禮遇傳聞，Jolin經紀人王永良表示：「謝謝大家的關心，也謝謝台大醫療團隊悉心照料，之後Jolin會好好照顧自己的身體。」《周刊王》本期附贈「E奶萌主」元元跨頁美照！更多精采內容，詳見今日「聯姻」上市的《周刊王》《時報周刊》。

(中國時報)