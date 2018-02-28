自宅引爆5桶瓦斯 婦成焦屍

屏東枋寮鄉1間透天民宅，上午10時發生氣爆，警消人員將火勢撲滅，並在1樓客廳間發現1具女性遺體。 （屏東消防局提供）

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中國時報
／屏東報導

屏東枋寮鄉1間透天民宅，27日上午10時許突然爆炸並引發火警，消防人員趕到場後立即撲滅火勢，隨後在1樓客廳發現1具焦屍，證實為疑患有思覺失調症的55歲楊姓女屋主。據了解，楊女於氣爆前叫了5桶瓦斯，隨即當著瓦斯行老闆的面，在家中引爆，詳細原因正由警方調查中。

蔡姓瓦斯行老闆說，楊女上午9時許親自到店裡叫了5桶瓦斯，他覺得奇怪，問：「怎麼叫這麼多桶？」楊女則回答「家裡要辦桌請客」。瓦斯運至後，楊女請他把5桶瓦斯搬下車放在騎樓，自己再把瓦斯轉搬進屋裡。

蔡男目睹楊女打開瓦斯開關後跑出來，手裡還拿著打火機，把錢塞進他口袋後說：「趕快去廣播，要鄰居快點跑！」他驚覺楊女似乎想自殺，正想要拉住她，但她已飛快跑回屋內反鎖大門，隨即在屋內點火。

現場頓時一聲巨響，熊熊烈火竄出，門窗玻璃全碎，屋裡物品四處亂飛。蔡男心有餘悸地說，因為車上還有許多桶瓦斯，擔心引發連環爆炸，嚇得趕緊把車開走。鄰居聽到巨大聲響後，驚慌失措從屋裡跑出來，見烈火從民宅裡冒出，馬上報警。

消防人員到場後馬上撲滅火勢，並在客廳發現已經燒得焦黑的楊女。由於爆炸威力強大，兩側鄰居大門也被震歪，所幸鄰居無人受傷，但不少人仍聲音顫抖地說：「沒遇過這麼可怕的事，我嚇到腿都軟了。」

警方調查，楊女領有身心障礙手冊，離婚之後與2名兒子同住。兒子表示，母親罹患思覺失調症，已經在高雄長庚精神科就醫10多年，這幾天沒什麼異狀，只是平常不喝酒的她，前一晚有喝酒，當天早上出去工作時，母親也好好的，沒想到會發生這種事。

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