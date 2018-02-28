醉女跌落天井亡 大樓主委判6月

2018年02月28日 04:10 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

2014年桃園市酒店發生一起被稱為「台版藍可兒」的離奇意外，余姓女子喝醉後，披頭散髮、步伐蹣跚地摔落樓梯間的天井閘門致死；高院27日維持一審判決，認為酒店大樓的葉姓主委、黃姓總幹事疏於保養維護公共設施，依業務過失致死罪各判刑6月。全案可上訴。

這起案件的監視畫面顯示，余女在事發前光著腳走出休息室，獨自往樓梯間前進，由於她神色恍惚，被繪聲繪影成前方似有人呼喚「牽著走」，還被描述成「台版藍可兒」，與加拿大籍華裔女子藍可兒離奇死於旅館水塔一事相提並論。

26歲的余女當天被經紀人臨時找到桃園支援，晚上8點多，余女到酒店包廂陪酒，隔天凌晨零時因喝醉在酒店人員的攙扶下，她回到7樓酒店休息室沙發上休息，不料，後來她神色恍惚、披頭散髮，從休息室走出前往昏暗無人的樓梯間。

酒店同事因在休息室找不到余女，緊急搜查大樓後，才發現6樓樓梯間的天井閘門微微開啟，余女倒臥天井底部，送醫後死亡。案發後，余女的家屬提出許多質疑，認為余的死因不單純，懷疑是被人推下，但檢方偵辦後，以業務過失致死起訴大樓管委會葉姓主委、黃姓總幹事。

桃園地院將葉、黃判刑6月、得易科罰金，案經上訴，高院認定2人雖然坦承過失，但至今未與家屬達成和解並賠償損失，因此維持原判。

(中國時報)