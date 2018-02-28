中台灣燈會主燈秀 飄香迎客

2018中台灣元宵燈會，台中公園以「公犬遠瞻」為造型，每晚的「喜迎來富」動態主燈秀，以新鮮花卉及植栽打造植生牆為底座，加入花香體驗，讓整座主燈充滿生命力。（盧金足攝）

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中國時報
／台中報導

2018中台灣元宵燈會2月24日至3月11日在台中公園及港區藝術中心同步登場，台中、清水各有12米及11米高主燈，台中公園以「公犬遠瞻」為造型，港區藝術中心主題為「母犬守護」；每晚7時至10時整點演出「喜迎來富」主燈秀，除繽紛的燈光效果，還結合花香煙霧，帶給觀眾多重感官體驗。

睡魔小花燈 秒殺送完

台中市今年元宵燈會主題為「喜迎來富」，2個場地主燈分別是台中公園12米高的「福旺中台」，呈現公犬雄赳氣昂登高遠眺的意象，以及清水港區藝術中心11米高的「祥旺花都」，造型設計為母犬守護2隻可愛幼犬，2座主燈均以「旺」字命名，呼應2018年狗年，並期盼台中的經濟可以更「旺」。

台中市觀光旅遊局長陳盛山表示，今年特別請日本青森縣平川市5米高的扇形「睡魔花燈」首度來台中展出，並準備3000個睡魔小花燈，25日晚上於台中公園發送時立即秒殺送完。

中台灣元宵燈會活動期間，豐富的燈組及光環境外，雙燈區開幕晚會及3月2日元宵晚會，來自日本青森縣、駒根市、鳥取縣傳統表演團體帶來精采節目，增進台中與日本傳統民俗文化交流。

台中市新聞局指出，過去各宮廟都是獨立進行元宵慶典，今年市府聯合全市大小宮廟在元宵節前後舉辦熱鬧節慶活動，包括梧棲朝元宮千人踩街及音樂晚會，大甲鎮瀾宮、清水紫雲巖辦元宵晚會，東區樂成宮弄獅等活動，讓大台中充滿元宵節慶氣氛。

鬧元宵 宮廟聯合慶典

元宵節當晚更安排喜氣好禮抽獎活動，有電動機車、手機、運動攝影機等大獎，歡迎大家來賞燈、看表演、拿大獎，為服務身障遊客前往燈區賞燈，也安排復康巴士接駁服務。

(中國時報)

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