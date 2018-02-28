新北金犬福旺試燈 民眾搶先看

2018年02月28日 01:03 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

新北市旺來福來祈福燈會27日晚間試燈，高達8米的主燈「金犬福旺」璀璨亮相，還有兩岸達人祈福花燈、添丁發財宮燈步道、戀愛島嶼、夢幻燈屋及巨形扭蛋等5大特色燈區，將二重疏洪道點綴的光彩奪目，吸引不少民眾特別趕在正式開幕前到場先睹為快。

新北市府首次舉辦的旺來福來祈福燈會，將於3月1日至18日在三重區大台北都會公園登場，主燈「金犬福旺」昨晚試燈，金黃色大狗「來福」搭配8隻不同顏色的小狗，周邊裝飾著金元寶，象徵金旺久久，富貴久久，也為新北市民祈求財源滾滾、好運旺旺來。

燈會的5大燈區中，由大陸燈區與台灣燈區作品，分由兩岸花燈達人顧業亮、林健兒設計布展，展現傳統燈藝特色與文化底蘊，不論是夫子廟牌樓、荷花、佛手柱、觀音、媽祖等花燈，全都製作得維妙維肖，讓燈會現場增添莊重祥和的氛圍。

民政局長江俊霆表示，顧業亮是大陸非物質文化遺產秦淮燈會國家級傳承人，整個大陸燈區由他親手打造，包括夫子廟牌樓、48根佛手柱妝點的花燈長廊，不但雅致壯觀，也極具視覺效果，預料會是民眾拍照取景重點。

台灣燈區則由花燈達人林健兒親手打造觀音、媽祖、八仙、齊天大聖等神祇，不論人物或動物表情、衣物、皮毛，都栩栩如生，相當吸睛。

江俊霆說，燈會將在3月1日晚上8時點燈，除有精采的點燈秀，並有知名藝人LULU擔任主持人，邀請李千娜、王識賢等超強卡司，及「宋坤傳藝」鼓陣等帶來精采表演，屆時周邊還設有70攤美食小吃及星光夜市胖卡車等美食，歡迎民眾前往參觀。

(中國時報)