台灣燈會瘋抓寶 湧入10萬玩家

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中國時報
／嘉縣報導

台灣燈會首度和手遊業者寶可夢合作，吸引上萬寶可夢玩家湧進燈會抓寶，另類行銷十分成功。今年主燈點亮儀式將於3月2日登場，原訂當晚將有5架F16以大雁陣型衝場飛過燈區上空，與全場觀眾一同點亮主燈，但27日傳出國安單位有所疑慮，衝場時機還得再喬。

蔚為流行的手機遊戲寶可夢在台灣燈會釋出限定版寶可夢精靈，以及代表「嘉義恭喜發財」的特殊圖騰，由於難得一見，這2天吸引全球各地玩家到台灣燈會抓寶，甚至一度出現千人集體移動的特殊場面。

副縣長吳芳銘指出，根據寶可夢遊戲開發商Niantic的玩家登錄帳號資料顯示，前天共高達10萬名玩家一起抓寶，27日包括嘉義高鐵站等區域一早也聚集眾多抓寶民眾，盛況空前。

縣府透露，今天將有200輛遊覽車載著玩家前進燈區抓寶，推估光是燈區內抓寶民眾就可能衝破20萬人次，因嘉義縣是第1個和寶可夢合作的官方單位，創意點子提供民眾在賞燈之餘，也能享受抓寶樂趣，營造出全新的燈會體驗。

位處嘉義縣的嘉義空軍基地也規畫3月1日、2日，在燈會上空各進行一場F16衝場表演。政戰主任宋文溪表示，當天會依照執行單位規畫的時間演出，事前會先在空中集結停留待命，時間一到就飛過上空，整個過程大概只有幾秒鐘時間，絕對會讓現場觀眾為之驚豔。

(中國時報)

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