順天宮慶元宵 重現射火馬

2018年02月28日 01:03 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣水林鄉蕃薯厝順天宮媽祖廟「夜巡慶元宵文化祭」，27日廟方展示「火紅沖天馬」，將在3月2日元宵節當天起炮夜巡3天，結合3月4日的「水林蕃薯文化節」，重現50多年前的「射火馬」儀式，邀請民眾來拜媽祖、射火馬、吃番薯。

順天宮是水林地區宗教信仰中心，香火鼎盛，最為人津津樂道的是在媽祖庇佑下，蕃薯厝800餘戶人家，就出了上百名司法人員與醫生，居民為感謝媽祖，每年元宵節都會辦桌迎接媽祖出巡遶境。

今年廟方與水林鄉公所合作，擴大舉辦「夜巡慶元宵文化祭」，邀請地方耆老提供相關資料與回憶早年情境，重現消失50餘年的「射火馬」文化，並結合「水林蕃薯文化節」，讓信眾過個不一樣的元宵節。

順天宮主委吳盈昌表示，「射火馬」是用竹子與紙做成的紙馬，將沖天炮置於馬身，於媽祖出巡前點燃施放，屆時沖天炮響徹雲霄，代表酬謝神恩、消災解厄，為遶境慶典帶來最高潮。

「射火馬」據傳是清嘉慶年間開始流傳，當時百姓面對瘟疫，都藉由宗教力量來因應，古時交通工具以馬匹為主，故發明紙紮馬匹來傳達神明的庇佑，後來其他地方陸續演變成炮台、炮車等形式。

廟方說，「夜巡慶元宵文化祭」將於3月2日元宵節當天起炮，連續夜巡3天，除了獨特的「射火馬」，由小朋友穿著官服扮成的媽祖駕前先鋒「報馬仔」、置於臉盆燃放的「面桶炮」，都是這次媽祖夜巡的特色。

(中國時報)