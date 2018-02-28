畢展在地化 打造變身紙龍

苗栗(火旁)龍活動今年邁入20周年，將於3月3日晚間登場的民俗踩街活動，共40支隊伍參加。國立聯合大學工業設計系師生為結合(火旁)龍文化，特地以此主題做為畢業專題，以紙工藝打造1條「接龍」，不但輕盈、環保，一節一節的龍身還能自由加長組裝，讓更多人可參與表演。（李佳玲攝）

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中國時報
／苗栗報導

苗栗(火旁)龍活動今年邁入20周年，將於3月3日晚間登場的民俗踩街活動，共40支隊伍參加。國立聯合大學工業設計系師生為結合(火旁)龍文化，特地以此主題做為畢業專題，以紙工藝打造1條「接龍」，不但輕盈、環保，一節一節的龍身還能自由加長組裝，讓更多人可參與表演。

國立聯合大學工業設計系教師洪偉肯表示，(火旁)龍文化是苗栗在地特色，看著系上學生對這個傳統文化一無所知，便選擇以(火旁)龍當畢業專題，融合工業設計手法，學生自行設計模具，採用200張全開牛皮紙的蜂巢彈性伸縮結構，可讓龍身從不到2公尺，延伸至15公尺且來回伸縮，這也是全台第1隻大型紙(火旁)龍。

「真正的節慶應該是老中大小一起參與！」洪偉肯說，傳統布龍龍身較重，導致小朋友無法駕馭，使用紙工藝打造的接龍，除龍身較輕盈外，在(火旁)龍升天時的燃燒也更環保，未來會繼續研發小型的紙(火旁)龍，除了能讓小朋友拿在手裡把玩，也可在龍身上彩繪，深耕傳承在地(火旁)龍文化習俗。

參與設計的學生黃甜甜說，將作品命名為「接龍」，就是要延續傳統、接續(火旁)龍文化，出身南投的她，來苗栗讀書前對(火旁)龍沒什麼印象，因此一開始得靠著影片模仿(火旁)龍舞龍，一點一滴慢慢了解這項在地傳統，雖然製作過程很累，但也透過畢業專題，讓她對保存傳統文化有更深層的體認。

(中國時報)

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