新北兒童卡 嗶北捷高捷4折

新北兒童卡搭乘大眾捷運優惠措施，於明天起實施。（吳岳修翻攝）

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中國時報
吳岳修／新北報導

新北兒童有福了！新北市長朱立倫27日宣布，3月1日起，全市19萬2000名6至12歲兒童持「新北兒童卡」搭北捷、高捷，可享單程票最高4折的票價優惠，公車及火車也有原價5折優惠。

新北兒童卡發行一波三折，新北市先前推卡時，曾指控孩童搭乘捷運半價優惠遭北捷「技術性杯葛」，致招標案卡關，新北市方面更一度呼籲台北市要有同理心，別影響兒童權利。

朱立倫昨在市政會議上宣布兒童卡消息時，避談過去與台北市的爭議，只說新北市最重要的考量是全部都一致，不希望搭乘高捷、北捷、客運或火車時有差異性，每位家長理解的就是半價優惠，新北市的政策就是不管搭乘哪一樣的交通工具，都達到半價優惠。

朱立倫指出，新北市發行的新北兒童卡，委託著名繪本畫家幾米設計，正面印有奔跑的小女孩與飛翔白鴿，代表充滿幸福與未來感，一來鼓勵我們的孩子，二來讓孩子知道未來充滿幸福。

搭火車公車 也半價

年底縣市長大選即將登場，新北市兒童卡優惠硬是比台北市還低，對此，朱立倫否認有選舉考量，表示配合兒童福利法的通過來辦理，讓學童搭乘客運、公車、火車時的半價，能夠統一擴大到捷運。

博物館免費入場

新北市交通局長王聲威表示，全市19萬2000名新北市國小兒童，預計可在2月底前拿到。優惠部分有台北捷運單程票4折優惠（持電子票證普通卡搭乘8折優惠的半價）、高雄捷運單程票4.25折優惠（持電子票證普通卡搭乘8.5折優惠的半價）、雙北市聯營公車及火車半價優惠、新北市各博物館免費入場優待；另外機捷優惠將在6月與桃園市同步實施。

(中國時報)

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