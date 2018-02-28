現任優先遭反彈 桃園國民黨內訌

2018年02月28日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

講真話竟遭黨紀處分？國民黨中央委員、黃國園黨部副主委史碩仁日前開炮批評黨內市議員提名辦法扼殺新人參政權，沒想到年後竟收到考紀通知書，讓他大表不滿，痛斥國民黨在搞白色恐怖。

反控買官說 詆毀黨譽

黃國園黨部主委于北辰表示，史碩仁遭黨紀處分，主因在史日前的「5萬元買官說」詆毀國民黨黨譽，曾請史到黨部指名誰收錢、誰買官，不容影射黑金，但史卻提不出相關證據，態度強硬拂袖離去，心中已無倫理，不得不依黨規處理，與史為年輕人發聲無關。于北辰說，尊重6位考紀委員的決議，自己也不在委員名單中，坦言原定3月1日黨紀會議太急迫，將延後舉辦，但一定會召開。

史碩仁說，年前他批評國民黨市議員提名採「現任優先」等於封殺年輕人，沒想到隨即遭黨內「約談」，還收到黨紀開會通知書，外界甚至盛傳他已遭開除黨籍，痛斥國民黨還在搞白色恐怖，不容異議聲浪。

史碩仁替新生代發聲

史碩仁說，2014年國民黨最萎靡的時候，國民黨桃園市議員仍「初選爆炸」，多達52人登記搶39個提名，2018年一戰桃園市議員席次增加，卻只有45人來登記搶36個提名，證明提名政策大有問題，從45名登記者中更可明顯看出，過去高喊要為國民黨打拚的年輕人，不願參加黨內初選，以在戰役上缺席來表達無聲的抗議，甚至寧可不選或以無黨籍脫黨參選，但黨內仍不思檢討。

史碩仁以民進黨為例，很早就宣布「遊戲規則」讓新人老人都放在同一個起跑點，國民黨一開始就保護既得利益者，反問在任者基礎雄厚為何要擔心和年輕人比拚，感嘆國民黨已是在野黨還要玩封閉遊戲，無怪乎死氣沉沉，怒斥：「民進黨的提名是考量政黨的最大利益、國民黨的提名是考量現任者的最大利益！」強調會持續幫黨內年輕人發聲。

(中國時報)