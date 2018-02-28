延宕2個月 中市總預算過關

國民黨團於表決過程中，高喊「小市民搶衛生紙、林佳龍市長搶錢」，護航違背良心。（陳世宗攝）

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中國時報
／台中報導
民進黨團於有爭議的79項全數獲得通過後，齊聲高喊「支持建設、台中會贏！」（陳世宗攝）

台中市議會審查台中市107年度總預算案，27日經黨團協商，99項共刪除了5億254萬1000元，79項有爭議的部分則首度採記名表決，經民進黨結合友黨全數獲得通過，本預算加基金共刪除31億254萬1000元，總預算1924億元共通過1893億餘元。

小刪31億 共通過1893億

台中市議會議長林士昌說，107年度總預算案延宕2個多月，經黨團協商10餘次，獲得共識刪除99項，79項無共識部分採記名表決。市議員原應出席59人，國、民兩黨各26席，國民黨因陳本添出國、林士昌主持會議，張宏年未參與表決。

民進黨結合無黨籍等次級團體，有爭議的79項全數獲得通過。表決過程中，國民黨團雖動員並高喊「烏龍預算」、「浮編預算」，卻因席次屈居劣勢，仍無力回天。

過程平和 市長讚好典範

市府指出，107年度地方總預算經政黨協商及大會表決後，歲出1301億8578萬4000元，刪除5億254萬1000元，修正通過1296億8324萬3000元；歲入1103億1570萬元照案通過；附屬單位預算622億2582萬5000元，刪除26億元，修正通過596億2582萬5000元。

縣市合併後，台中市議會首度動用表決權。市長林佳龍表示，民主就是服從多數、尊重少數，這次也樹立了好的示範，對於未能達成共識的部分，經討論後進行表決，過程平和，感謝國民黨籍議員循議事程序平順完成過程。

林士昌指出，議會儘量不要動用表決權，但如無法解決還是要動用，經表決大家才會心服口服。國民黨團書記長李中說，卻因人數懸殊敗北，但黨團已盡全力，全體黨員並向市民一鞠躬道歉。

(中國時報)

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