老屋改建 配套獎勵須到位

台灣近來飽受地震威脅，喚起國人對房屋結構安全的意識，台南不少老屋，民眾也憂心老屋安全性，建築業指出，政府應加快重建腳步。（曹婷婷攝）

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中國時報
／台南報導

2年前0206台南地震及今年0206花蓮地震，建築物倒塌釀死傷，喚起民眾對房屋結構安全的意識，老屋健檢、重建議題夯，台南市不動產開發商業同業公會指出，政府應加快重建腳步，鬆綁法令並透過獎勵政策引導，除有助老屋改建速度，確保居住安全，亦能帶動經濟。

學者：補助少沒誘因

台灣近來飽受地震威脅，不少民眾憂心老屋「岌岌可危」，內政部擬定今年推動500件重建，預計協助約1萬戶老舊或危險建築進行家園重建，並編列2.1億投入補助民眾辦理結構安全性能評估及重建計畫，崑山科大房地產開發與管理系教授陳淑美表示，政府立意雖好，但配套措施不足。

陳淑美強調，多數有安全結構疑慮的老屋，多因年代久遠，居住者普遍為年長、弱勢，即使面臨房屋必須補強或重建，若政府經費補助有限，住戶恐難負擔而退縮，導致重建牛步化。她說，政府應引進開發商協助改建，給予獎勵容積，做好控管等配套，才有可能全面落實提升居住安全的願景。

晶圓廠進駐房市看好

台南市不動產開發商業同業公會理事長陳昆和說，政府在老屋重建的腳步應該更積極一點，他以建築業界立場來說，新的土地取得困難，如能鬆綁法令、積極推動老屋改建，透過獎勵改建政策引導下，未來，新建房屋數量將增加房屋供給量，滿足原住戶及新住戶需求，在供給量增加情形下，不僅不會助長房屋價，且能有效平抑房價，更是拚經濟的快速方式。

台南市不動產開發商業同業公會與大台南不動產開發商業同業公會、崑山科大房地產開發與管理學系27日針對台南房地產景氣、老屋重建議題進行討論，針對台南房市前景，業界認為，伴隨台積電晶圓18廠動土，可望為台南創造4000個就業機會，台南經濟基本面佳，加上安平港遊艇碼頭開發案開始進行、地方文創、觀光旅宿業蓬勃，提供房地產發展的驅動力。

(中國時報)

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