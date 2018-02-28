市政願景 兩個男人針鋒相對

2018年02月28日 04:10 中國時報 郭韋綺 、 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

民進黨高雄市長初選電視政見發表會27日登場，立委趙天麟、管碧玲、林岱樺、陳其邁4人最後一次同台交鋒，雖是政見發表會，卻似辯論會不時言辭交鋒。陳其邁與趙天麟頻頻言辭犀利在市政議題上各自攻防，現場瀰漫濃濃煙硝味，政見會成了「兩個男人的戰爭」。

趙要招商 陳推智慧城

申論時，趙天麟提到當選市長7大保證，將做招商市長，讓高雄走開放之路，吸引全世界資金、人才進到高雄，如果向全世界開放，當然不能獨漏中國大陸，其中深圳是中國新創之都，高雄要國際化就要向新創城市學習，全面進行交流和合作，才會提出高雄深圳雙城論壇遞出橄欖枝。

話鋒一轉，趙提到，陳其邁對他主張高雄要向全世界、包括中國大陸在內開放，似乎持反對態度。趙也反問，陳不是說過要讓高雄成為第1個AI獨角獸的搖籃，光是深圳一個城市目前已有12家，應該研究深圳經驗，而不是為反對而反對。

陳其邁反擊趙天麟只會喊口號、掛保證，缺乏可行的策略，並強調，高雄發展應考量整體財政，找出優先達成目標，而不是漫無目的把所有資源投資下去，或把雞蛋放在同一個籃子裡。

管提航太 林用人唯才

管碧玲表示，她有夢想、有實踐能力，是最有實踐能力的夢想家，高雄是夢想之都，她是文創市長，知道如何讓傳統產創新加值，當選市長後會力爭高雄成為航太產業基地。

林岱樺指出，高雄市長初選冒出兩個男人的戰爭，這種假民調呼攏手法是奧步現形記，高雄人不要被騙了，她當選市長後，沒有派系，只論才能，不會圖利財團，用人唯才，為高雄創造更大的商機。

(中國時報)