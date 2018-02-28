金狗年籲護毛孩 浪浪躍上燈籠

台北市行者藝術設計浪浪彩繪燈，呼籲以領養代替購買。（台北市觀傳局提供）

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中國時報
／台北報導

台北燈節今年強調環保、關懷等主題，也因為是金狗年，關心毛小孩亦是訴求的重點，所以特別在幸福魔力狗的主燈秀中，放送流浪狗的領養資訊，同時在城市美術館燈區設置「浪浪（流浪狗）彩繪」主題燈；作品不僅僅是美麗的彩繪燈籠，背後還有很多感人的故事，呼籲大家以認養流浪動物取代購買，並且多加關注流浪狗狗的幸福。

「浪浪彩繪燈」是由「行者藝術」團隊等多位藝術家共同合作，在燈節藝術統籌阿福的邀請下，參與今年台北燈節的設計。討論之初，發現大家都很喜歡廟宇的紅燈籠，一大片彩繪古仔燈，每個燈籠上面畫上八仙過海等神佛故事；此外，今年逢金狗年，應該跟毛小孩連結，尤其是關懷流浪狗這個議題，甚至擴大到所有寵物被遺棄流浪的問題，因此決定朝這方向去設計。

為呈現浪浪真實的模樣，設計師們還特別到「浪浪別哭流浪動物中途之家」，去實際了解並接觸這些流浪動物的生活。中途之家的朋友說了些浪浪的小故事，像是有一隻狗狗叫茶茶，被狗主人託付給一個菜攤老闆，只留下一句話：「有急事借放一下！過一會兒就來接牠！」老闆和茶茶都傻傻地一直等一直等，狗主人再也沒出現，茶茶一直在等主人，不願離開，菜攤老闆只好發文求援，而今茶茶輾轉來到浪浪中途之家，重新等一個家。

聽到這樣的故事，設計師們更加深「要為浪浪說出牠們故事」的心情，最後規畫出「浪浪彩繪燈」的作品。他們將浪浪的模樣畫下來，從表情和動作感受牠們也需要關愛，設計師藉作品呼籲大家支持領養代替購買、以絕育取代撲殺，讓愛不流浪。

(中國時報)

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