4民宅廚房倒塌 建商允諾賠償

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中國時報
／嘉縣報導

嘉義縣民雄鄉光明街26日晚間有4戶民宅增建廚房，因後方建商挖地基，連動的鐵皮廚房瞬間倒塌，1名女性住戶歷經驚險一瞬間後受到輕傷，27日建商會同台灣省土木技師公會前往會勘，研判因民宅後方化糞池、自來水等管線滲漏，土質浸潤嚴重，怪手一挖，基石失去支撐力，才會無震無雨卻莫名垮下，而建商承諾會負起責任，善盡賠償義務。

台灣省土木技師公會嘉義辦事處處長黃敏修27日以第三公證單位身分到場會勘，指增加廚房底下的地基因管線破裂，土壤已浸潤多時，後因建商動工影響承載力，地基鬆動移位造成土石流失，雖然建商第一時間已查覺，卻沒料到意外來得又急又快，27日想灌漿補強已來不及。

建商工務主任蔡旺霖說，前天整地發現裸露的排水涵管，且土壤特別鬆軟，當時決定昨天以鋼筋搭配灌漿加強固定再施工，當天工人持續作業到6點半收工都沒事，可能是晚上住戶陸續返家，用水量大增，導致土石流失的排水涵管一時難以承受重量而塌陷，「公司絕對會代為復原」。

至於4戶民宅的主體建物目前看起來尚未受到影響，工地旁的鄰宅地梁也有鬆落狀況，昨建商已緊急回填土石補強，並安裝臨時排水管線，先讓4戶人家恢復基本生活，蔡旺霖表示除把增建廚房復原外，公司也會針對財物損失賠償和住戶協調溝通。

(中國時報)

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