任內最後草地音樂會 花媽現身

2018年02月28日 04:10 中國時報 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市長陳菊任內最後一次出席草地音樂會。（高雄文化局提供）

全國首見、也是高雄春天藝術節招牌節目草地音樂會，27日演出9年來的第43場，市長陳菊也出席聆賞任內最後一次草地音樂會。忠實草音鐵粉們看到花媽現身，望著「嘸放手」的主題，忍不住竊竊私語：「換新市長，是否會放手？我們還有草地音樂會嗎？」。

陳菊昨晚8時現身會場，獻花感謝參與演的歌手，包括有「上帝的男高音」美譽的韓國男高音裴宰徹、台灣男高音林建吉等多人。

今年適逢台灣音樂大師蕭泰然先生80歲冥誕，陳菊也與現場觀眾，在女高音黎蓉櫻與高雄室內合唱團領唱下，一起大合唱蕭泰然的作品「愛與希望/台灣翠青」。

陳菊出席任內最後一次草地音樂會，許多草音鐵粉也竊竊私語，換新市長後，「我們還有草地音樂會可看嗎？」。

2009年草地音樂會首度推出，以李安的電影《臥虎藏龍》為開鑼大戲，成功打響草地音樂會知名度。

沒有座椅，在湖畔草地席地而坐，輕鬆的吃著餐點，在星空下欣賞音樂與影視合體的影音盛宴，成為草地音樂會最大的特色賣點。年年令人驚豔的節目，也培養出忠實粉絲，每年必定場場參與。

高雄春天藝術節也成了陳菊執政12年的重要藝文活動，成功翻轉高雄是文化沙漠的汙名，更把陳菊的的執政聲望推向高峰。

今年邀來也曾經歷過前人流血抗爭犧牲的民主化動盪過程的裴宰徹，用歌聲與光州事件照片，讓觀眾理解國際人權議題教育，在民主的歷程中我們並不孤單，作為任內草音的句點。

(中國時報)