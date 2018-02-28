全台首座 無人回收站試營運

新竹市首創全台第1座「智慧無人回收站」，27日在香山區全聯大庄店試營運，市長林智堅（右）搶先操作體驗。（陳育賢攝）

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中國時報
／竹市報導

全台瘋狂掃購衛生紙，不少賣場是「一紙難求」，而新竹市此時送出好消息，27日起推出環保回收送衛生紙活動，5個寶特瓶就能兌換1包衛生紙哦！

新竹市政府首創全台第一座「智慧無人回收站」，民眾可24小時於回收機台投入4大類資源物，掃描辨識瓶身條碼，透過「SeedU」APP掃描螢幕顯示的QR code，即可將寶石點數儲存於手機，27日起並可於全聯大庄試營運店兌換商品，為期6個月。

環保局長江盛任表示，此全台第一座24小時服務的自動化機台無人回收站，民眾可於回收機台投入廢玻璃瓶、寶特瓶、鐵罐、鋁罐4大類資源物，透過APP，手機便能儲存寶石點數，享受隨時集點、隨時回收的便利性，更能兌換商品，試營運期間即日起至8月31日。

市長林智堅表示，市府打造智慧無人回收站，開創資源回收新模式，以後民眾到全聯不僅能買生活用品，還能順手做回收。

林智堅同時也感謝春池玻璃與熹谷科技與市府合作，也感謝全聯大庄店提供場地、環保志工協助後端收運及好禮兌換活動，盼透過無人回收站的實際經驗，開創循環經濟新契機。

環保局表示，針對不習慣使用智慧型手機的民眾，可以選擇參加「回收立即樂」，於回收機台投入回收物，即可當場選擇列印「自動資源回收機回收憑證」，累積5支數量之回收憑證，即可兌換環保抽取式衛生紙1包，每人限兌換2包，限量1000包。

「手機寶石點數」或「自動資源回收機回收憑證」兌換服務時間則為每周二、四、六，上午11點至下午2點及晚上7點半至9點半，於全聯大庄店兌換櫃台兌換。

(中國時報)

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