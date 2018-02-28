買衛生紙送單車 民眾開貨車掃貨

業者推出買衛生紙送單車，民眾買了2萬餘元的衛生紙，用小貨車才能載回家。（張朝欣攝）

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中國時報
／綜合報導

近日傳出衛生紙將調漲價格1至3成，引發各地搶購衛生紙熱潮，雲林縣北港鎮邦尼熊家用紙品公司逆勢行銷，不但不漲價，還加贈折疊式單車，有民眾特地開貨車來採購2萬餘元，業績成長3成以上。

衛生紙將漲價消息傳出，各大賣場出現搶購潮，購物車上堆滿衛生紙蔚為奇觀，北港鎮邦尼熊家用紙品公司因工廠直營，不僅不漲價，只要購買8箱，還加碼贈送折疊式單車，出現搶購人潮。

民眾說，邦尼熊衛生紙150抽1箱80包，售價890元，每包不到12元，購買8箱還加贈市價3000多元的折疊式單車，非常划算，他1次買了24箱，獲贈3輛單車，花了2萬1360元，特地開貨車來載回家。

邦尼熊家用紙品公司經理吳威宜表示，能夠以優惠價格回饋消費者，是因為公司與全球最具規模的APP亞洲紙漿集團長期合作，所以可以壓低成本，加上贈送折疊式單車，吸引許多消費者前來大量採購。

對於各賣場出現民眾搶購衛生紙情況，吳威宜認為衛生紙若真的漲價，每包將比目前貴上1、2元，但衛生紙經常進行促銷，只要消費者精打細算，並不會因為購買衛生紙而多出太多開銷，建議不必搶購囤積。

另一方面，台南市議會國民黨團27日揭露，有市民前往某大賣場購買衛生紙時，店員誤刷預備漲價的新價格，換算漲幅高達7成多。藍營痛批民進黨連衛生紙都管不好，應該下台。但市府說，初查衛生紙並無完全買不到或囤積情形。賣場也澄清指出，該名消費者購買的109元衛生紙是上一檔促銷價格，目前檔期2月23日至3月8日則是188元買一送一；但因店員太過緊張未注意優惠，才以上一檔價格幫顧客退款，純粹是操作造成的誤會，並非下期要漲價。

(中國時報)

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