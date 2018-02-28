違規多 基隆源遠路塞爆

2018年02月28日 04:10 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

基隆市暖暖區源遠路、國立基隆高級中學與台灣礦工醫院前，因為是交通主要幹道，車輛來往頻繁，常常有車輛不遵循車輛停等線，導致路口阻塞，以及大型車輛利用此路口迴轉，造成學生、就醫民眾或直行車輛的危險；對此，議員林明智邀集警方及相關單位會勘，要求盡速改善。

「人多車多，每次經過都很危險！」就讀基隆高中的許姓同學說，上下學的尖峰時間尤其嚴重，車流量大容易造成塞車，不但有許多違停車輛還有很多違規迴轉，大家在過馬路都提心吊膽。

基隆高中校長張智惟表示，學生在上下學時間，常常有學生專車與家長的車輛來接送，但因為路口沒有淨空，導致有許多迴轉的車輛發生擦撞事故，十分危險。八堵里長蔡毓濱則說，這個路口是就醫民眾和通勤學生最常經過的，有些車輛不遵守交通規則，或是迴轉時沒有注意到，就容易發生危險。

林明智指出，源遠路20號、29號前，常有礦工醫院的救護車或是基隆高中的學生專車出入，且還有許多長輩及學生在此經過，他要求相關單位務必在此路口進行淨空，並建議交旅處在此畫設黃網線，確保人車安全。

交旅處表示，會進行規畫外，也會在此設置禁止車輛迴轉的標示，將於每周一至周五上午7時至9時、下午4時至6時管制，以維護尖峰時刻的交通安全。

(中國時報)