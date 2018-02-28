工程師墜溝亡 竹市府判賠近千萬

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中國時報
／台北報導

台積電林姓工程師，前年步行前往新竹市文化局演藝廳聆聽音樂會，不料，行經「東大排」排水溝旁因護欄缺口，失足墜落死亡，林的家屬訴請國賠；高院27日維持一審判決，認定新竹市府維護公共設施不當，判決須賠990萬多元。全案可上訴。

林的家屬主張，案發時46歲的林男，2016年3月25日晚間6點半，沿竹市仁愛街步行，因對當地地形不熟，行經東大排之護欄缺口處，不小心踩空跌落至深度2公尺的東大排內，造成後腦著地受創死亡。

家屬認為，新竹市府工務處養護工程科維護管理東大排不當，事發地點未設置護欄、反光條等防護設施，任由缺口長達數月，毫無補強或任何防範措施作為，打官司要求市政府賠償精神撫慰金等。

新竹市府辯稱，東大排水渠綿延長度，地方政府有限資源，沒辦法大排全線兩側全數設置護欄，況且林男停車後走出來，明知道路方向，卻無故右轉到距離道路有5公尺以上距離的東大排，且在不明原因下跌落東大排，死者也有過失責任。

新竹地院認定，市府工務處在案發前都未派人到缺口處設置防墜或警告裝置，足見工務處的管理確有欠缺，死者沒有任何過失，判決市府應賠死者家屬喪葬費、妻小扶養費及精神撫慰金共990萬多元，市府不服提上訴，高院駁回。

(中國時報)

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