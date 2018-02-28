同居人燒炭雙亡 自殺動機成謎

2018年02月28日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

49歲吳姓男子和48歲施姓女友同居在嘉義縣民雄鄉一處透天厝，27日中午施女兒子查覺2人沒出門，敲門沒人回應又聞到燒炭味，緊急破門進入房間，驚見2人躺在床上已氣絕身亡，因死者未留遺書，家屬又說生前毫無異狀，為何會突然想不開同赴黃泉？動機成謎。

各自離異的2名死者和施女的2個兒子租屋在民雄鄉埤角地區一棟透天厝，據施女長子說法，昨凌晨3點多死者還買宵夜給家人吃，彼此還正常對話，早上沒看到施女出房門，只以為媽媽睡得比較晚，直到中午要詢問媽媽午餐要吃什麼，敲門無人回應，又聞到一股煙味，當機立斷破門而入。

施女兒子說，打開門就看到2人躺在床上，床邊有1個炭盆和烤肉架，他通報救護車才發現門縫全被黏上膠帶，透露2名死者交往5、6年，2年多前大家一起搬到現在的住所，指母親和擔任貨運司機的同居人感情穩定，不曾吵架，事發前更毫無異狀，母親也不曾透露任何輕生念頭，如今卻相伴走上絕路，他也摸不著頭緒。

吳男大哥說死者和他已2年沒聯絡，弟弟死訊還是友人輾轉通知他才知道，感傷地說「死得這麼突然，連為什麼死都不知道」，吳姓死者兒子說過年期間父子倆還有碰面，但包括電話聯繫也沒聽父親提到有金錢或感情困擾，實在是難以理解為何會自殺。

經警方調查，2名死者身上均無明顯外傷，初步已排除他殺嫌疑，是否涉及加工自殺？將待檢察官相驗才能進一步釐清。

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(中國時報)