陸製毒師被逮 扣K毒1762公斤

調查局高雄巿調查處27日宣布在彰化鹿港破獲首例「兩岸毒梟合作製毒工廠」。右為高雄巿調查處長蔡文郎，右二為高雄地檢署襄閱主任檢察官葛光輝。（曹明正攝）

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中國時報
／高雄報導

黃姓、孫姓大陸男子「假觀光、真製毒」，本月3日重金受聘來台，11日在彰化製毒鐵皮工廠內，被調查局高雄巿調查處抄獲，現場扣獲K他命成品、半成品共1762公斤，專案小組另逮捕劉姓、林姓台籍嫌犯，4人因毒品罪被收押。

巿調處指出，這是「兩岸毒梟合作製毒工廠」的首例。大陸籍56歲黃姓、42歲孫姓男子本月3日從香港轉機，自桃園入境，隨即由在台毒梟派人接往入住特定飯店，確定沒被檢警調鎖定後，被載往彰化鹿港的製毒工廠。

據了解，黃、孫兩人吃喝拉撒都在工廠內，已買好14日機票，過年前要回大陸，11日清晨6時許，專案小組研判時機成熟，20多人從工廠後方破窗攻堅，兩人驚慌之餘從前門落跑，但被早已布署的專案小組前後包抄逮個正著。

巿調處指出，去年接獲情資後，報請高雄地檢署檢察官李怡增指揮，透過大數據分析，及旅客出入境資料比對，確認黃、孫是大陸安排的製毒師傅，兩人去年起多次「假觀光、真製毒」，來台不是來玩，而是四處探點。

被逮後，黃男坦承以一趟10天，30萬元人民幣來台製毒，孫男是他助理，以煉毒成品每公斤抽成100美金，專案小組另逮捕在台負責兩人需求的台灣籍28歲林姓、27歲劉姓男子，全案移送雄檢後，4人均被聲押獲准。

(中國時報)

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