亞泥釋善意 願協商礦權

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中國時報
／台北報導

展延礦權引發爭議的亞泥昨天主動表示，願與花蓮部落進行諮商。總統府發言人林鶴明表示，樂見亞泥就花蓮新城山礦場議題主動釋出善意，政府會繼續抱持著最大誠意促成會談並化解歧見，解決長期存在的爭議。

經濟部去年3月核發亞泥20年的採礦權展限，有效期限至2037年11月22日，由於礦區涉及原住民族土地，引發爭議。

即使《礦業法》未來修正通過，亞泥也無需與原住民族諮商取得同意，但亞泥昨天釋出善意，願意透過《原住民基本法第21條》精神，與當地玻士岸部落展開諮商程序，並確實做好礦場安全、水保、環保等措施，未來也會全力配合政府主管機關依法定期監督與檢查，展現礦場與部落共生共存的理念。

林鶴明對此表示肯定，他說，自去年12月28日蔡英文總統在原轉會上指示相關部會應邀請亞泥、部落進行「三方會談」以來，總統府副祕書長姚人多已和經濟部、原民會召開多次會議，也在原轉會太魯閣族委員帖喇．尤道居間協助下，前往花蓮聽取當地族人心聲，各方的對話從不曾間斷。

林鶴明指出，政府明白部落內部對於「三方會談」的溝通和準備，仍然需要一些時間，但政府會繼續抱持著最大誠意促成會談，並在會談中盡力化解歧見，解決亞泥與部落間長期存在的爭議。

(中國時報)

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