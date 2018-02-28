「1周內布局13區」 魯明哲有信心

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中國時報
／桃園報導

國民黨籍桃園市議員魯明哲23日宣布參選桃園市長後，27日展開首場記者會，地點選在現任桃園市長鄭文燦的故鄉八德，魯明哲強調，將在黨內團結的前提下參選，「無論黨最後決定推出誰，我都會支持」。

桃園市從3年前藍天變綠地後，民進黨鄭文燦挾著執政優勢深耕基層，從社會福利到爭取建設，幾乎有求必應，桃園選民結構，也從大藍轉為超過至少5成以上都支持綠營，而讓一向是深藍地區的桃園，國民黨想推出與鄭文燦對打的人選，始終難以敲定，國民黨3位參加市長初選者，包括陳學聖、魯明哲、楊麗環莫不將此戰視為「艱困一役」，但強調絕不怯戰。

魯明哲表示自己是基層出身，還曾當過2年的計程車司機，「我不懂什麼是官架子」，又因為任職過升格前的中壢市市長，對於從政有經驗，他強調中壢區現在有44萬多的人口數，比嘉義市、宜蘭縣都多，有信心能帶領桃園邁向更好的未來，有能力在正式參選1周內13區都設據點。

魯明哲也為太晚宣布參選向選民道歉，他表示，在國民黨危急時期，中生代特別需要出來代表打拚，年底的市議員選舉和市長選舉其實是同一場選舉，「桃園不能全面綠化」，他強調大家都知道中央政府做的很差，讓人民連衛生紙都買不到，「支持鄭文燦，就是挺蔡英文的第一線」，想拔掉小英，就從鄭文燦開始。

他表示在關鍵時刻決定出來承擔責任，不只是選擇平坦的道路，而是選擇充滿荊棘的山道，「明知山有虎，仍向虎山行」，一路向前衝。

(中國時報)

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