老年人口攀升 雲林推在地長照

雲林縣老年人口已達12萬1190人，占全縣總人口比率17.6％，居全台第二高，是名實相符的老人縣，全縣日間照顧服務中心已達15處，27日表揚106年度評鑑及督考優良長照機構，其中社團法人雲林縣老人長期照護協會囊括多個特優獎。（周麗蘭攝）

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中國時報
／雲林報導

雲林縣老年人口已達12萬1190人，占全縣總人口比率17.6％，居全台第二高，是名實相符的老人縣，全縣日間照顧服務中心已達15處，27日表揚106年度評鑑及督考優良長照機構，其中社團法人雲林縣老人長期照護協會囊括多個特優獎。

雲林縣由民間社團或醫療院所設置的日間照顧服務中心共15處，是非六都的縣市最多。

27日社會處表揚「106年度評鑑及督考優良長照機構」，縣長李進勇親自出席，感謝長照機構的照服員的付出。

績優護理之家獲獎的有台大雲林分院附設護理之家（優等）、成大斗六分院護理之家（優等）、育仁醫院附設護理之家（優等）。

績優居家護理機構獲獎的是台大雲林分院附設護理之家（優等）、雲林基督教醫院居家護理所（優等）、成大斗六分院護理之家（優等）。績優長照服務機構（居家組）獲肯定的有雲林縣老人長期照護協會斗南區（特優）、雲林縣老人福利保護協會虎尾區（優等）、紅十字會台灣省雲林縣支會台西區（優等）。

績優長照服務機構老人營養餐飲服務單位，獲獎的有老人長期照護協會斗南區（優等）、紅十字會台灣省雲林縣支會台西區（優等）。績優日間照顧（含失智症老人）服務單位，獲獎的是雲林縣老人長期照護協會斗南區（特優）、雲林縣老人福利保護協會斗六區（優等）、雲林縣老人福利保護協會虎尾區（優等）。

李進勇強調，縣府將持續結合公所、社區、人民團體、社會福利團體，布建長照服務網絡，讓長輩在熟悉、充滿關懷的社區內生活，落實看得到、找得到、用得到、付得起的在地長照服務。

(中國時報)

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