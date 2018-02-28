勒贖得手最多 海陸二審判17年9月

綽號「海陸」赫育龍（中）擄人勒贖，二審被判17年9月。（資料照片）

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中國時報
／高雄報導

綽號「海陸」黑道兄弟赫育龍3、4年前夥同小弟，兩度擄走陳姓台商，另還設局私行拘禁陳姓車商，3次得手贖金近3億元，創下國內綁匪取財最高紀錄，一審合併被判徒刑18年，高雄高分院27日改判17年9月，還可上訴。

50歲赫男策畫擄人勒贖，2014年7月3日凌晨由5名手下製造假車禍，在中都溼地公園擄走大陸經商有成的陳姓台商，拘禁在茶行後，勒贖人民幣5000萬，陳姓台商因付不出錢，要求由雙方認識的嘉義陳姓道上聞人出面協調。

經協調後，陳姓台商重獲自由，但因此付出人民幣1500萬元，沒想到赫男食髓知味，隔年1月14日，又在大樓地下停車場叫手下擄走對方，陳姓台商害怕性命不保，向弟弟求救，陳弟轉匯600萬美金，陳姓台商2天後被放。

2015年7月，赫男以買車為幌，設局陳姓超跑車商，對方赴會時被赫男夥同手下拘禁，因籌不出100萬歐元，被迫簽下2輛超跑買賣合約及債權契約書，獲釋後連夜逃出境，1星期後匯款75萬歐元給赫男。

法官審理認定，赫男策畫勒贖陳姓台商，被控綁架陳姓車商，則確實受託大陸鄭姓男子要債，僅成立私行拘禁罪，因部分案情與原審認定數罪併罰不同，刑度略減，參與的陳姓等5名小弟，分別被處12年7月至2年不等徒刑。

(中國時報)

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