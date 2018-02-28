宜縣拚治水 農田蓄洪有補助

宜蘭縣冬山鄉武淵、珍珠社區有300公頃的水田，將作為示範農民申請蓄洪補助。（李忠一攝）

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中國時報
／宜蘭報導

宜蘭縣代理縣長陳金德上任後，希望將宜蘭打造成抗天災的「韌性城鄉」，27日他在縣務會議中表示，宜蘭有300公頃的水田在休耕時試辦申請蓄洪補助，農民除原先每公頃3.4萬元休耕獎勵金，還有2萬元補助，盼能減緩區域淹水災情，預計今年7月上路。

宜蘭縣政府工務處長陳春錦指出，宜蘭縣平原區農業用地占50％以上，水田占33％，水田有25公分的田埂，可蓄積250毫米的雨量，從水利角度來講就相當於2年洪水頻率標準，水田可在颱風、豪雨特報發布前將蓄水放乾，再作為蓄水的空間。

工務處指出，示範區在冬山鄉武淵、珍珠社區約300公頃的水田，預計示範區可蓄洪75萬立方公尺的降雨量，可降低示範區與下游聚落淹水的風險。

陳金德表示，宜蘭多雨，水既是宜蘭的資源，但水患也是宜蘭的惡夢，過去投入很多經費、時間在治水，如設抽水站、築堤等，已有相當的成果，未來會持續做治水的工作，但概念上調整為跟水和平共存，宜蘭有很多水田，可作微型的天然蓄洪。

他表示，縣府財政拮据，僅土地徵收的成本就很大，不像若干直轄市可在都會區設置滯洪池，縣府讓農民申請補助，既可提高農民收入，一方面也能盡防洪治水的工作。

陳金德指出，未來學校操場或有些公共空間，讓它稍微低一點就具有滯洪功能，而鋪面將來打算透過建築管理，大樓或公共廣場盡量不用不能滲水的鋪面，讓雨水入滲減少排水設施，「讓城市可以呼吸！」農田蓄洪若在今年試辦成效良好，會擴大辦理。

(中國時報)

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