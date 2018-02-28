桃市高中職博覽會 上網搶先看

2018年02月28日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

12年國教上路已邁入第5年，為讓桃園市國中學生及家長瞭解桃園市各高中高職及五專辦學特色，教育局將3月10、11日在桃園市立綜合體育館舉辦107年度高中高職博覽會，計有38所高中職及五專設攤，除安排桃園市12年國教宣導團講師現場為學生家長提供諮詢，也能上網站先睹為快，網址為http://expo.tyc.edu.tw/。

教育局表示，網站上有高中、高職、綜合高中、五專及各群科的連結，方便學生及家長依個人興趣、性向及能力，快速點選想就讀的學校進行更深入的瞭解。

這次博覽會以「桃園市高齊輝煌，實驗創課共卓越」為活動主軸，除體現桃園市轄內國立高中改制為桃園市立高中外，面對即將上路的12年國教新課綱，由教師創課與實作課程打造學生未來能力，各校邁向優質與卓越。

在副市長游建華推動飛行器油門，空拍影片將帶領大家飛越桃園市所有公私立高中職及五專，正式宣告博覽會開始啟動，28所學校錄製了活動的倒數影片，從博覽會前45天，即在博覽會網站及粉絲頁開始倒數計時，為活動暖身起跑。

教育局表示，「創新教育區」與「教育局宣導區」，除了有各學校的靜態課程展示外，與會家長與學生更能親身體驗VR、機器人等創新教育媒材，呼應「桃園智慧城市Top 7」，了解未來人才需求及樣態。

桃園市是全國唯一進行完整免試入學試模擬測驗及分發的就學區，在107年度特色招生專業群科甄選入學開出的名額共計11校10群64個科班，有2775個名額。

博覽會除各國中可供報名乘坐學校專車外，活動當天早上8時起，於桃園火車站有免費接駁專車前往會場。

(中國時報)