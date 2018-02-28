民進黨南市長初選 3選將端牛肉

友善列印
中國時報
／台南報導

民進黨台南市長初選民調日接近，多位參選人27日回歸端出政見牛肉，希望爭取選民認同。黃偉哲獲醫師公會理事長黃仁享與醫藥公會理事長暨長照發展協會理事長支持；陳亭妃則備妥願景藍圖，宣稱將帶領大台南起飛；顏純左強調將實現賴清德盼望的市政願景。

台南市醫師公會理事長黃仁享與醫藥公會理事長暨長照發展協會理事長，昨聯合發表聲明挺黃偉哲。黃仁享針對去年底醫療法82條修正案三讀一事，感謝黃偉哲等立委，幫助醫療人員免於刑事訴訟、「以刑逼民」等威脅。

黃仁享表示，第一線的醫療人員都很高興醫療法第82條修正案能在去年底順利三讀，今年元月底公告實施；此法的修正不但鼓舞醫藥界人員的士氣，免於讓「防衛性醫療」的程度惡化，也期盼修法後，能逐步改善內、外、婦、兒與急診醫師等科別因擔心醫療糾紛面臨員額不足的困境。

陳亭妃強調，她提出「34567台南起飛」，涵蓋大台南11個選舉區的願景藍圖，包括：科技三軸、五動大台南創造工作機會留住年輕人；四季農產、豐收大台南設農產資訊平台維護農業基礎；五大文化觀光軸串起大台南吸引人潮創錢潮；六顧大台南教育第一、長照關懷長輩；交通運輸七彩行活化閒置空間、輕軌串連台鐵、糖鐵發展特色觀光。

陳亭妃還與11個選區的市議員及爭取民進黨提名的新人，持規畫好的願景藍圖看板高呼「新台南新市長」；她也強調，已列入願景藍圖的建設案，未來都可接受市民的檢驗，絕對不食言不說空話。

顏純左指出，雖然沒有派系奧援，沒有那麼多的金錢動員數萬人，但是他12年來走遍台南所有的行政區，最清楚各地實際的需求，所有參選人之中，只有他有參與過台南的市政。

顏純左重申，此次的選戰不是為了政治人物找頭路，是為台南找出路，要實現賴清德盼望的市政願景，讓孩子得到照顧、少年人看到希望、壯年人實現理想、老年人得到幸福。

(中國時報)

桃市高中職博覽會 上網搶先看 索回扣還串證 廉政專員收押禁見

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。