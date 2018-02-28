民進黨南市長初選 3選將端牛肉

2018年02月28日 04:10 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

民進黨台南市長初選民調日接近，多位參選人27日回歸端出政見牛肉，希望爭取選民認同。黃偉哲獲醫師公會理事長黃仁享與醫藥公會理事長暨長照發展協會理事長支持；陳亭妃則備妥願景藍圖，宣稱將帶領大台南起飛；顏純左強調將實現賴清德盼望的市政願景。

台南市醫師公會理事長黃仁享與醫藥公會理事長暨長照發展協會理事長，昨聯合發表聲明挺黃偉哲。黃仁享針對去年底醫療法82條修正案三讀一事，感謝黃偉哲等立委，幫助醫療人員免於刑事訴訟、「以刑逼民」等威脅。

黃仁享表示，第一線的醫療人員都很高興醫療法第82條修正案能在去年底順利三讀，今年元月底公告實施；此法的修正不但鼓舞醫藥界人員的士氣，免於讓「防衛性醫療」的程度惡化，也期盼修法後，能逐步改善內、外、婦、兒與急診醫師等科別因擔心醫療糾紛面臨員額不足的困境。

陳亭妃強調，她提出「34567台南起飛」，涵蓋大台南11個選舉區的願景藍圖，包括：科技三軸、五動大台南創造工作機會留住年輕人；四季農產、豐收大台南設農產資訊平台維護農業基礎；五大文化觀光軸串起大台南吸引人潮創錢潮；六顧大台南教育第一、長照關懷長輩；交通運輸七彩行活化閒置空間、輕軌串連台鐵、糖鐵發展特色觀光。

陳亭妃還與11個選區的市議員及爭取民進黨提名的新人，持規畫好的願景藍圖看板高呼「新台南新市長」；她也強調，已列入願景藍圖的建設案，未來都可接受市民的檢驗，絕對不食言不說空話。

顏純左指出，雖然沒有派系奧援，沒有那麼多的金錢動員數萬人，但是他12年來走遍台南所有的行政區，最清楚各地實際的需求，所有參選人之中，只有他有參與過台南的市政。

顏純左重申，此次的選戰不是為了政治人物找頭路，是為台南找出路，要實現賴清德盼望的市政願景，讓孩子得到照顧、少年人看到希望、壯年人實現理想、老年人得到幸福。

(中國時報)