是改革 還是耍猴戲？

2018年02月28日 04:10 中國時報 包正豪

在「衛生紙之亂」的當下，原本社會輿論和媒體的目光都在空蕩蕩的貨架上面，耳裡聽到的是「衛生紙供應無虞，請民眾不要恐慌」，以及旁邊鄰居吆喝大家一起去大賣場搶購衛生紙的急促聲音；社群媒體上面則是滿滿的台大校長「拔管」貼文，唇槍舌戰。「反軍人年改」的抗議事件，其實原本早就在政府導引的妖魔化氣氛下被迫消音，逐漸被社會遺忘。但「反軍人年改」運動再度躍上檯面，卻是因為一場悲劇─備役上校繆德生在抗議衝突過程中重傷命危。

台灣的社會運動或是街頭抗議經常看到頭綁白色布條，上書「誓死抗爭」以展示決心，不過說句風涼話，在台灣的社會運動或是街頭抗議其實還滿安全的。1980年代也許還有鎮暴警察武力驅逐的事情，但到了現在，高喊警察打人就可以讓警察退避三舍，還贏得社會輿論支持。根本不必「誓死」，萬一被警察逮捕還可以哭叫「我很害怕」。

當前台灣的社會運動和街頭抗議的悲壯氣氛都是烘托出來的，譬如配上煽情的音樂，像是〈島嶼天光〉、〈Do You Hear the People Sing〉之類的，在心理上塑造「不義政府壓迫」的情緒。無論如何，這是一個進步的象徵，至少我們不需要拋頭顱灑熱血地用革命的方式去爭取我們的權利。因此，我們很難想像要有多悲憤，才會讓一個人不惜犧牲生命來爭取他的權利。

對了！你可以說繆德生是活該，自己不小心從高處摔下來的。如果他不去參加這場運動，不是還可以繼續領退休俸，坐在家裡含飴弄孫嗎？但是我們可以回頭想想這場反軍人年改運動是怎樣起來的，為什麼這樣一位老人要出來拚命，不是因為現在這個政府毀棄「中華民國政府」的承諾所造成的嗎？從公教人員開始，到現在的軍人，他們沒有偷國家一塊錢，退休金制度也是過去政府所承諾的，但是在這個政府上台之後，用了「財政改革」、「公平正義」的口號來妖魔化軍公教，導引民粹輿論將軍公教打成「階級敵人」，以「米蟲」誣衊之，去形塑一個敵我對抗的氛圍，以便遂行「改革」。

沒有千年不易的江山，政策可以與時俱進。在過去時空環境下所擬定的政策，當下不再適用，需要修正改革，這沒有問題，但改革的手段應該有所商榷。凡事都溯及既往，用現在的標準去看過去，那麼我們將永遠沒有一個可依循的標準！這種溯及既往的做法，不僅止於軍公教受到政府濫權影響，更大的傷害在於讓台灣社會充斥著不信任的氣氛。今天政府可以用公平正義的理由來剝奪沒有犯錯人的權利，你怎麼知道明天政府不會用其他理由去侵害另一群人的權利。

當政客們操弄民粹，為牟私利而刻意撕裂社會時，站出來替軍公教說話，很容易被打成「既得利益者的反撲」。不過，事情都有兩面性，當政府刻意抹黑這群沒有犯錯卻被犧牲的人時，總還是有人願意站出來爭取，至少我們不贊成政客的妖魔化，而堅持是非。繆德生先生站出來替自己的權益發聲，和《悲慘世界》裡唱著歌而在街頭遊行的抗議群眾是一樣的。他也是不惜犧牲老命去抗爭的。希望繆德生先生能夠化險為夷，他的意外，讓軍人年改運動抹上一絲悲壯色彩，讓我們有機會再次省思，這真的是一場「公平正義」的年金改革嗎？還是說，其實這只是當前政府用來鞏固選舉和政治支持的政治計算，我們都是被耍的猴子？

（作者為淡江大學蘭陽校區全球政治經濟學系主任）

(中國時報)