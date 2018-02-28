二二八的兩個「人性真實」

2018年02月28日 04:10 中國時報 楊渡

每年228總是在事變起因、後果、平反、紀念中爭論不休，實在讓人疲憊。今年想從人性的角度，談兩個事變中的細節。

歷史總是寫大局與結構，難以照顧細節。但若由細節著眼，反而可以看見以往未曾注意的真實，看見深層的人性真相，讓我面對歷史時，懷著溫情與悲憫。這是我最近在重寫台灣歷史的時候，才真正有的體會。

先從問題開始。

228開始於當天群眾赴行政院抗議，遭到行政院樓頂的機關槍掃射，群眾有數人死傷，於是憤怒轉赴各處抗議。有一組人去台北新公園的廣播電台，攻占了電台，以廣播昭告台北發生的衝突事變，號召全台群眾起來「抗暴」。228全台大暴動就這樣開始了。

我的問題是：群眾是需要被組織的，一般人叫他上街，去包圍公署、包圍警察局，敢嗎？如果沒有人加以號召、組織，怎麼可能形成力量？就算去了，要如何攻打？誰來指揮？全台灣這麼多的地方同時發生，根本沒有全台灣的組織者，那誰來帶領？

所以日據時期曾帶領民眾抗日的知識分子，也就是光復初期三民主義青年團的幹部，就成為主力。他們或被群眾推舉，或自己出面帶頭，形成主力。但問題是：228事件不是有計畫有組織的行動，而無組織群眾竟能在最短時間內攻占各地政府機關、軍事基地、機場公路等，其戰鬥力未免也太強了。此中有無內幕？

內幕在於：政府部門中有90%的台籍警察以及部分低層的公務員，他們平日即看不慣貪汙腐敗的統治，更因身為台灣人受到歧視性待遇，薪水比外省警察低、地位差，還常常被罵日本奴才，心中早有不滿，事變一發生，他們轉作內應，內外夾攻，把警察局的武器都搬出來供群眾使用。

這些警察的人性才是事變中的關鍵性因素。透過這個細節我們才能了解事變急速擴大的主因。

我的第二個問題是：3月8日，國軍21師抵達基隆，當晚，陳儀態度丕變，立即宣布戒嚴，開始全台的鎮壓搜捕。國軍從北向南，以「掃蕩民變土匪」的戰略，凡遇抵抗，一路以機槍掃射鎮壓，造成許多無辜民眾的傷亡，而憲警則隨後進行搜捕。沒有公開的法律審判，更沒有所謂證據判刑的程序，所有嫌疑人不分青紅皂白迅速被槍決。許多無辜者就這樣莫名其妙地死在刑場，甚至是市街的公開槍決。

該問的是：在戰亂時局下，這些剛從大陸到台灣的21師，並不了解台灣內情，是如何去逮捕和指認的？他們的名單從何而來？

像嘉義畫家陳澄波，他平時很少參與政治，卻不知道為什麼被帶走槍決，而台南議長湯德彰不願意出賣他人，甚至槍決後被暴屍在公園3天，作為示眾。

悲劇的內幕是台灣人內部的矛盾，爭權奪利，甚至去告密揭發，趁亂挾怨誣陷，致人於死地。一些日本時代的御用紳士，他們一直是機會主義者，正好利用這個時機，投身成為國民黨特務機構的爪牙，將一些地方上的抗日領袖密告出去，把原本的地方領袖除掉，好加以取代。結果，原本只是想出來平息事變，為維持地方秩序而領導處理委員會的地方領袖，就這樣被逮捕，甚至被槍決了。如果不是這些台籍人士的相互出賣，從大陸來的鎮壓部隊人生地不熟，怎麼知道要抓誰、槍決誰呢？

台南的湯德彰、黃媽典，花蓮的張七郎即是如此。而台北的陳炘，即傳聞因他擔任華南銀行的董事、握有大量股權，有人想藉此除去他，占有他的股權。這種台灣人之間的出賣，是更致命的要害。

陳逸松、吳濁流、吳新榮的書中都曾寫到，這是228事件中，最不堪的人性醜陋面。然而無論什麼時代、什麼地方、什麼人，變局下的人性確乎就是如此。光榮的犧牲、投機的變節、理想的堅持、醜惡的出賣，總是並存。台灣人沒有例外。

71年過去了，我們紀念228應該超越非黑即白、省籍矛盾、誰是罪人的簡單二分法，而宜進入更深層的歷史細節，才能看清歷史的真相，看到人性的真實。而那人性的真實，才是我們了解人存在的局限與悲哀的開始，也是了解台灣未來如果有變局（特別是兩岸的變局），那命運的軸線會如何轉動，人性會如何扭轉的參照吧。（作者為作家）

(中國時報)