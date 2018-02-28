年改動盪 該「止血」了

2018年02月28日 04:10 中國時報 毛嘉慶

反軍人年改團體27日早上搶進立法院抗議，退役上校繆德生疑因攀爬圍牆而不慎摔落地面受重傷，消息傳出，震驚社會。受此「血諫」的影響，行政院長賴清德隨後表示，原定3月1日行政院會要通過軍人年金改革方案，經與民進黨立法院黨團溝通後，確定不排入當天議程，稍微延後、沒有時間表。

先前公教年金改革已引起社會不安，蔡英文總統也被反年改團體如影隨形地抗議很長一段時間，從27日反軍人年改團體突襲立法院的動作來看，這波軍人年改可能面臨更大的挑戰，就如同新任國防部長嚴德發所說的，「這是一個國安危機，大家必須要重視」。

由追殺國民黨、舉債綁樁、水利會收歸國有等濫權作為，各界不難發現，民進黨施政首重選舉考量。不可諱言，公務體系的退休人員在投票時，確實大部分不支持民進黨，這本來是民主社會中自由意志的行使，但軍公教警消人員卻因此長期被綠營形塑為反改革陣營，甚至挑撥勞工族群，視軍公教為階級敵人。

蔡總統上台後，挾其國會過半之勢，立即從砍軍公教退休金下手，至今不斷鬥爭軍公教警消，違憲的立法手段、汙名化的帶風向，在在都把退休公務體系人員逼往懸崖邊，如今真的見血，執政黨應自我反省，捫心自問，何以把人民逼到這種地步。

理性分析，目前大部分的退休人員都是戰後嬰兒潮一代，他們加入公務體系的時間也多集中在實施9年國民教育到中華民國退出聯合國之間，從國家風雨飄搖一路奉獻至退休，薪資也是一步步隨著社會所得成長，並非特別突出。何以到了換黨執政後，卻需要執政當局運用類似法西斯手段的迫害手段對待？

他們的退休金，數十年來，早就包含在每一年度立法院三讀通過的國家預算中，沒有一毛錢是在蔡英文上台後新冒出來的，民進黨以莫須有的財政縮減為由，口口聲聲的改革與公平正義，如何自圓其說？除了報復性的懲罰、永續執政的刨根，很難找到理由解釋如此的卑劣行徑。德國法學大師羅德布魯赫曾言：「沒有正義的國家，猶如有組織的盜匪集團。」在民進黨的執政下得到印證。

流血事件發生至今，不但蔡總統、賴院長未到醫院探視家屬，執政黨立委、親綠媒體還發動口誅筆伐，影射退休軍公教人員是自找的，刻意藉由抗議製造政治鬥爭。如此的氛圍讓全台共享最可怕的政治毒霾。對此，蔡政府必須負完全責任，因為他們加工製造的對立，讓社會全面崩壞，糟蹋法治、傷害百姓。

歷經公教年金改革的動盪後，對於軍人年改，蔡賴體制應親自道歉止血，否則，往後的年改抗爭程度若因此次流血事件再升高，對社會將造成更大的傷害。但繆德生的血真能換來蔡政府的自我檢討嗎？（作者為資深媒體人）

(中國時報)