權力集中制 待時間檢驗

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中國時報
華志豪

中國大陸即將召開全國人民代表大會，審查並通過《中華人民共和國憲法》修正案，除了刪除國家主席「連任不得超過兩屆」的限制，以及增設「監察委員會」兩個焦點之外，其他包括習近平思想入憲，以及環保意識、公職人員宣誓、地方立法權的立法，在在顯示習核心對長期領導中國展現自信，同時也向國際社會表達中國擔當負責任大國的意志。

此次被列入大陸憲法中的習思想及論述，包括「習近平新時代中國特色社會主義思想」、「推動建構人類命運共同體」等，這些個人色彩濃厚的論述並同刪除國家主席「任職不得超過兩屆」文字的修正案放在一起檢視，不僅令西方社會側目，也引發大陸內部不少爭議。對中國共產黨來說，這樣的鋪陳或許有助於深化改革、持續肅貪與維持社會穩定，但以這樣極權的意識形態接觸國際社會，恐怕會被崇尚自由民主的西方社會視為是一場造神運動，目的只為將習近平推向權力的巔峰。這樣的視角將不利於中國與國際的接軌，對內恐怕未來也必須拿出實效才能服眾。

另外，原本列在序文的「中國共產黨領導」，這次正式列入了憲法第1條條文：「中國共產黨領導是中國特色主義最本質的特徵」。這無疑是宣告大陸未來的政體將更為集權於共產黨的領導。但是，由於國家主席可以一再連任，未來共產黨很可能必須服膺於國家主席的指揮。若然，共產黨集體領導的體制將不再，中國未來就是一人說了算。這固然更有利於決策速度，但一不小心則易流於獨裁。

監察委的成立也是受矚目的修正案。中共向來非常重視排序的意義。在憲法修正條文中，監察委排序位於國家主席、中央軍委、國務院之後，位階高於司法體系。這在以三權分立的民主國家中是絕無僅有的特例，這是中國大陸又一特有體制的表徵。未來如果監察體系與司法體系發生衝突時，如何平衡兩造之間的關係，將是國際社會檢視中國民主化與人權法治的重要因素。

大陸此次憲改仍有值得肯定之處。首先，環保意識入憲，確立「生態文明建設」為國務院的職權，這即使在西方先進國家也是罕見的事。顯見中國在全球性議題、全球治理的參與上正積極扮演領頭羊的角色。展現的是一種大國雄心與氣度的姿態。

其次，憲法第27條增列公職人員必須依憲法宣誓的條文，有助於強化公務員的國家意識，但也印證了習近平有意推動「以政領黨，以黨輔政」的意向。

大陸此次修憲，不僅是為習近平個人的長期執政鋪路，更是為他建立個人功業與事蹟奠定基礎。不可諱言，逐漸融入國際社會的中國正遭受全球化浪潮的侵襲，西方民主思潮也滲透進入人民的思想中。大陸憲改後的這種權力集中體制是否會讓大陸人民全然接受，恐怕還有待時間檢驗。

（作者為台北論壇基金會主任）

(中國時報)

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