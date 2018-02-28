2018年02月28日 04:10 中國時報 孫揚明

陸委會原擬於2月28日與模里西斯當地觀光飯店合作舉辦客家文化交流活動，但因文宣出現「中華民國」遭中國大陸打壓，客委會宣布停止活動，同時譴責陸方破壞客家文化交流。陸委會並表達強烈抗議與不滿。

令人好奇的是，外交部居然在25日表示，「兩岸關係越來越遠，中國外交部門要負最大責任；對中國外交部門這種做法，外交部予以嚴厲譴責。」

兩岸關係的事務，什麼時候輪到外交部來發言了？要不乾脆把陸委會直接改隸外交部，成為外交部大陸事務局算了？民進黨政府這種作法，只能用居心叵測來形容。蔡英文總統一直宣稱「有善意」、「維持兩岸現狀」，但這種想偷偷摸摸改變現狀，改變兩岸關係歸屬單位的作法，未免也太明顯了。

早在馬政府時代的外交休兵時期，兩岸有一定默契，我方在與中國大陸有正式邦交國家的活動時，所用的名稱與模式有一定的默契，或者不用正式的國名，或者在室內與室外有別等等不一而足，但並不停止發展實質的雙邊關係。

反之，北京的做法亦然。雙方雖無固定的行為準則，但大致的默契是存在的。但這卻被民進黨的無知分子稱之為外交休克。

現在民進黨執政，既不遵守《中華民國憲法》，兩岸復又沒有「九二共識」的承諾；外交休兵既止，則外交戰端自然再起。在民進黨的「外交不休克」時，連丟兩個邦交國，包括一個與中華民國建交超過百年的巴拿馬。更別提馬政府時代爭回的可以參與世界衛生大會（WHA）與國際民航組織（ICAO）的權利，乃至於國際刑警組織（INTERPOL）。民進黨官員把這些全部歸咎於北京的打壓，乃至要以重新檢討兩岸關係做為要脅。

更可悲的是，在這些做法全部失敗後，民進黨居然在對外與中共的衝突上，把「中華民國」的招牌拿出去與北京作擋箭牌；一方面在內部所有的法律與政策上，完全不遵守《中華民國憲法》，還加大「去中國化」的力道；但另一方面卻是在與北京的衝撞中出現不利時，大叫「北京打擊中華民國」。

這個被民進黨政府取消的客家文化交流活動，固是令人遺憾，但需知，在馬英九執政時期，甚至在台北的圓山飯店舉辦過全球的客家族人大會，北京是由前人大副委員長出席，台北則是由前立委饒穎奇為首。

民進黨既不遵守憲法，且不同意兩岸默契的「九二共識」在先，又把台灣化的中華民國名號用於與北京衝撞失利後，再把中華民國的結構用於頂缸（用外交部在兩岸問題上發言）；這種內外玩弄的兩面作法，只會引發台灣內部更大的混亂與不安，使得兩岸難以契合，在國際關係上更不可能得到任何實質的效益。（作者為資深媒體人）

(中國時報)